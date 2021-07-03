نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على قرض ٦٠ ألف ريال بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على قرض ٦٠ ألف ريال بدون فوائد، دائما ما تحاول البنوك جاهدة بتوفير فرص للشباب للبدء

بالمشاريع الصغيرة في بداية حياتهم ومنها حيث يمكن التقديم على قرض ٦٠ ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

بدون فوائد وهذا يساعد على بدء مشروع صغير وبداية حياة جديدة، أما عن مميزاته وشروطه فهي في السطور القادمة فتابعونا

كيفية الحصول على قرض ٦٠ ألف ريال بدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

البنك يقدم شروط سهلة غير معقدة بحيث يكون من السهل الحصول على القرض والشروط كالتالي:

أولاً تقديم يجب الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني .

يجب اكتمال احتياجات البنك من كل البيانات والمستندات التى يحتاجها من أجل القرض.

يتم الانتظار حتى مراجعة الأوراق وأن يوافق البنك على الطلب.

بعد إتمام جميع الإجراءات وموافقة البنك يتم صرف مقدار القرض في الحال.

يتم الاستجابة على طلب القرض في غضون 7 إلى 24 ساعة.

متطلبات التقديم

الهوية الوطنية.

العنوان الوطني.

رقم حساب الآيبان.

رقم الهاتف المسجل في أبشر.

تمويل٦٠ ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بدون فوائد

بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف له الكثير من المميزات ولذا يقبل عليه الكثيرين للحصول

على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية ومن هذه المميزات:

إن قرص الأسرة يكون متوافق لأحكام الشريعة الإسلامية.

يعرض البنك شروط وإجراءات سهلة للتمكن من الحصول على القرض.

لا يتم أخذ أي فوائد على القرص.

تمويل القرض يصل إلى 60 ألف ريال سعودي حيث يمكن الحصول على أي مبلغ أقل من ذلك وأكثر ما

يمكن الحصول عليه هو 60 ألف ريال.

مميزات الحصول على قرض 60 ألف ريال سعودي

كما يمكن لأي شخص أن الحصول على قرض ولكن يشترط مرور فترة لا تقل عن عام على سداد القرض السابق.

يقدم خدمه سداد سهلة حيث يتم السداد على مدى خمس سنوات لمدة 60 شهر.

وللحصول على حد أدنى من القرض 18000 ريال سعودي واعلي قيمة 60 ألف ريال سعودي كما يتم التمويل

بدون إضافة فوائد.