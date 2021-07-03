رابط التسجيل في جامعة الملك خالد عبر بوابة القبول أكاديميا للعام الدراسي 1443

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عمر شويل - جدة رابط البوابة الإلكترونية أكاديميا جامعة الملك خالد؛ هي البوابة الرسمية المخصصة لاستقبال طلبات تسجيل طلاب الشهادة الثانوية في جامعة الملك خالد العسكرية؛ للحصول على درجة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443، وقد أعلنت عمادة القبول والجامعة عن مواعيد التسجيل في الجامعة، بالإضافة إلى مواعيد القبول المبدئي في جامعة الملك خالد العسكرية.

موعد التسجيل في جامعة الملك خالد العسكرية البوابة الإلكترونية أكاديميا 1443

أعلنت عمادة القبول والتسجيل التابعة لكلية الملك خالد العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لطلاب المرحلة الثانوية؛ لتقديم طلبات الالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم عبر البوابة الإلكترونية أكاديميا، وذلك للعام الجامعي القادم 1443، وقد أكدت على أن التسجيل في جامعة الملك خالد سيبدأ غدًا السبت الموافق 23 ذو القعدة 1442، ويستمر التقديم في جامعة الملك خالد حتى 28 ذو القعدة.

رابط التسجيل في البوابة الإلكترونية جامعة الملك خالد

أوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد العسكرية أن التسجيل في جامعة الملك خالد سيكون إلكتروني عبر رابط بوابة أكاديميا kku.edu.sa، وقد أكدت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن القبول النهائي بجامعة الملك خالد لا يعتمد على تقديم طلب الالتحاق، ولكن يتوقف على النسب المؤهلة لكل تخصص، وترتيب رغبات المتقدمين.

آلية القبول في جامعة الملك خالد العسكرية

أعنت لجنة القبول والتسجيل جامعة الملك خالد العسكرية أن القبول لا يعتمد على تقديم طلب الالتحاق، ولكن يتوقف على النسب المؤهلة لكل تخصص، بالتوزيع التالي:

نسبة 30% المعدل التراكمي الثانوية العامة.

اختبار التحصيلي بنسبة 40%.

نسبة 30% اختبار القدرات العامة.

بالإضافة إلى احتساب النسب الموزونة؛ 50% المعدل التراكمي في المرحلة الثانوية و50% اختبار القدرات العامة، وأكدت على أن نتائج اختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة يتم تحديث بشكل آلي من خلال موقع الجامعة، وذلك بالنسبة للطلاب المتقدمين بطلب القبول في جامعة الملك خالد العسكرية، وذلك حتى انتهاء موعد التقديم، ولن يتم النظر إلى الدرجات بعد انتهاء موعد التقديم.

نتائج القبول في جامعة الملك خالد العسكرية

أشار عميد القبول والتسجيل جامعة الملك خالد العسكرية أن نتائج القبول سيتم الإعلان عنها في 30 ذي القعدة.

سيتم طرح الأماكن المتبقية من خلال بوابة القبول الفوري.

احتمالية تغيير القبول في الثاني من شهر ذي الحجة وحتى 18 ذي الحجة.

يستطيع الطلاب المتقدمين الاطلاع على شروط وإجراءات التقديم في جامعة الملك خالد من خلال موقع الجامعة.

يعتمد القبول في جامعة الملك خالد على معايير وشروط القبول.

ليس هناك أية فرصة لتدخل العنصر البشري، كما أنه لا يوجد استثناءات.

في النهاية نكون تعرفنا على رابط التسجيل في جامعة الملك خالد العسكرية عبر رابط البوابة الإلكترونية أكاديميا للعام الجامعي 1443.