نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي الجديدة بعد تغيير القانون في المقال التالي

عمر شويل - جدة .معاش الضمان الاجتماعي ، الخدمة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو عبارة عن مبلغ مالي من أموال الذكاة يصرف بشكل شهري للمستفيدين من المعاش، والمستفيدين يتحصلون على المعاش بعد تقديمهم بعض الأوراق اللازمة لإثبات حالتهم الاجتماعية ، حيث الشرط الأساسي فيه أن يكون المتقدم للحصول على المعاش سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية، ومن الممكن أن تتحصل عليه الأرملة لرجل سعودي الجنسية ، والأبناء، والأيتام والمعوقون أيضا، وذلك وفق لشروط تضعها لائحة الضمان الاجتماعي ويتم تجديدها باستمرار، ويشترط تحديث دائم للبيانات على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لضمان عدم حذف الاسم من المستفيدين.

الفئات المستهدفة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي

بالنسبة للمستهدفين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، فهم أولهم من بلغ سن الشيخوخة سواء من الذكور أو الإناث ولديهم عجز عن العمل سواء كان عجز دائم أو عجز مؤقت، الأسر غير المعولة والتي تشمل ( المطلقة مع ابنائها، الأرملة مع الأيتام، أسرة مدمن المخدرات، والأسر المهجورة، وأسرة الغائب أو المفقود). وأيضا المرأة بلا عائل سواء من جهة الزوج أو من جهة الأب الذي تنطبق عليه الأحوال السابقة.

حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي

يتم إيقاف صرف معاش الضمان بحسب الحالات التالية إذا توفرت إحداها في المستفيدين:

في حالة وفاة المستفيد

تنازل المستفيد عن المعاش

إذا أصبح المستفيد يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز العلاجية

في حالة ثبت أن المستفيد قادر على العمل وغير جاد في البحث عن العمل ، ولا يقبل عروض العمل المختلفة

إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله

في حالة تأخر المستفيد عن تحديث بياناته المطلوبة على موقع الوزارة أكثر من ثلاثون يوما من حق الوزارة بحسب اللوائح شطب اسمه من مستفيدي المعاش

في حالة كانت بيانات المستفيد المقدمة للوزارة غير صحيحة

وقد تم التأكيد على أنه لا يوقف صرف المعاش عن الأسرة في حالة وفاة العائل أو أحد التابعين المستفيدين. وفي هذه الحالة يتم خصم المبلغ الخاص بالمتوفي من الحد الأدنى للمعاش.

آخر أخبار المساعدات المقطوعة

أما بالنسبة إلى المساعدات المقطوعة، والتي يبحث عنها باستمرار فئة كبيرة بالمملكة العربية السعودية، فكانت آخر الأخبار خاصة بتأجيل صرف مقطوعة التضامن الاجتماعي، ويأتي ذلك بعد تحديث القوانين، ويمكنكم الآن الإطلاع على كافة تفاصيل الخاصة بموعد صرف المساعدات المقطوعة 1442 .