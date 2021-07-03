طرق الاستعلام عن أحقية الحج 1442 عبر أبشر ووزارة الحج والعمرة بالخطوات

طرق الاستعلام عن أحقية الحج 1442 ؛ أتاحت الحكومة السعودية طرق مختلفة يمكن من خلالها معرفة إن كان المتقدم لطلب أداء مناسك الحج 1442 هذا العام قد تمت الموافقة عليه أم لا، وجاء هذا بعد إعلان وزارة الحج والعمرة عن اقتصار الحج على المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية، بالإضافة إلى ضرورة التسجيل وتقديم الطلب واستيفاء المتقدم بعض الشروط، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكم كل ما تبحثون عنه حول هذا الموضوع في نقاط بسيطة.

طرق الاستعلام عن أحقية الحج 1442

بسبب تأثر البلاد بجائحة كورونا لم تسمح المملكة العربية السعودية باستقبال الوافدين لأداء مناسك الحج، واقتصرت فقط على المقيمين والمواطنين السعوديين فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، ولقد وضعت بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين.

كما أنها أطلقت رابط للتسجيل، يتم فيه التقدم لطلب القيام بأداء مناسك الحج، ووفقًا قامت وزارة الداخلية السعودية هي الأخرى بإطلاق أيضًا طرق الاستعلام عن أحقية الحج عبر أبشر برقم الهوية الوطنية بالدخول على منصة أبشر، ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

القيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار للأفراد.

اجتياز خطوة الرمز المرئي.

اختيار الاستعلامات الالكترونية.

ثم الضغط على الأحوال المدنية.

يتضمن فيها (أحقية القيام بالحج).

يجب الضغط عليها.

ثم إدخال رقم الهوية ثم الرمز المرئي.

في حال إن كان الاستعلام للمقيم يتم إدخال رقم الإقامة بدلًا من إدخال رقم الهوية، مع وجوب سريان الإقامة.

ثم الضغط على عرض، والانتظار حتى يتم تحميل النتائج.

يجب القيام بطباعة التصريح حتى يتم تقديمه مع المستندات المطلوبة.

طرق الاستعلام عن أحقية الحج عبر موقع وزارة الحج والعمرة

كما قدمت وزارة الحج والعمرة أيضًا خدمة الاستعلام عن أحقية الحج من خلال موقعها الرسمي، والتي تستقبل أيضًا التسجيل في البوابة الالكترونية لأداء مناسك الحج:-