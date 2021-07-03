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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ نزول الدفعة الجديدة من حساب المواطن يوليو 2021 وخطوات معرفة تفاصيل الدفعات المالية في المقال التالي
بعد أن أعلن حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على تويتر نتائج الأهلية للدفعة 44 والتي يتحقق منها مستحقي الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج نستعرض لكم موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن للشهر الجاري يوليو 2021 بالتزامن مع اقتراب الوقت المحدد للإيداع، يُذكر أن تاريخ نزول حساب المواطن يتم عادةً في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ويتم تقديم أو تأخير الموعد إذ صادف يوم 10 عطلة رسمية، ويسعى البرنامج إلى تحقيق 3 أهداف منذ بداية إطلاقة رسمياً في ديسمبر 2017 وهي تخفيف العبء على الأسر السعودية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى فيها المملكة تنفيذاً لرؤية 2030 مثل تصحيح أسعار البنزين وضريبة القيمة المُضافة على المنتجات الغذائية، والهدف الثاني هو الرفع من كفاءة الدعم الحكومي، أما الهدف الثالث وهو التشجيع على ترشيد الاستهلاك تحديداً لمنتجات المياه والطاقة.
تاريخ نزول الدفعة الجديدة من حساب المواطن
سوف يتم إيداع الدفعة الجديدة رقم 44 من حساب المواطن يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 في كافة حسابات المستفيدين، ويوافق تاريخ الصرف بالهجري 1 من ذي الحجة 1442، يُذكر أن سلطان القحطي قد أعلن مؤخراً عن حصول البرنامج على شهادة الأيزو لنظام إدارة حماية المعلومات 2013: ISO 27001 وذلك بعد أن طبق أعلى المعايير الدولية.
كيف أعرف ملخص دفعاتي المالية في برنامج حساب المواطن؟
يتم معرفة ملخص الدفعات الخاصة بك في حساب المواطن خلال خطوتين فقط قد أعلن عنهم البرنامج عبر تويتر وهم:
- الدخول إلى حسابك ثم الذهاب إلى قائمة الدفعات المالية.
- ثم قم بالضغط على ملخص الدفعات.
جدول صرف حساب المواطن حتى نهاية عام 2021
|رقم الدفعة
|تاريخ الصرف بالميلادي
|تاريخ الصرف بالهجري
|44
|11/7/2021
|1/12/1442
|45
|10/8/2021
|2/1/1443
|46
|9/9/2021
|2/2/1443
|47
|10/10/2021
|4/3/1443
|48
|10/11/2021
|5/4/1443
|49
|9/12/2021
|5/5/1443
رقم حساب المواطن المجاني للشكاوى والاستفسارات
يستطيع أي مواطن التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن من خلال 4 قنوات وذلك في إطار الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالبرنامج، ومن بين أبرز هذه الوسائل الإتصال هاتفياً على الرقم الموحد والمجاني 19912، أو التواصل عبر خدمة عملاء تويتر @citizen_care، أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية ca.gov.sa، وأخيراً من خلال خدمة صوتك مسموع.
|طريقة التواصل
|مواعيد استقبال الشكاوى والاستفسارات
|رقم حساب المواطن المجاني
|من الساعة 8 صباحاً وحتى 10 مساءً من الأحد للخميس.
|خدمة عملاء تويتر
|من الجمعة إلى السبت بداية من الساعة 1 مساءً وحتى 11 مساءً، وباقي الأيام على مدار الساعة.
|صوتك مسموع
|طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة.
|البوابة الإلكترونية لحساب المواطن
|طوال أيام الأسبوع على مدار الساعة 24/7.
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