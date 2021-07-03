خطوات الدخول إلي بلاك بورد التقنية tvtc ورابط الدخول على بلاك بورد التقنية Blackboard

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عمر شويل - جدة تعمل المملكة العربية السعودية على تطويل القطاع التعليمي بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وتدريب الكوادر التعلمية البارزة في القطاع، ومن هناء جاءت فكرة أنشاء كلية بلاك بورد التقنية Blackboard، حيث تعمل على تقديم الأنظمة والخدمات الجيدة جدا في مجال التعليم الأفضل للطلاب، من خلال ذلك كان إطلاق أنظمة إلكترونية مهتمة ومستهدفة العملية التعليمية وتحسينها وأيضا الطالب لتقديم له المعلومات الكافية خلال التعليم الجامعي.

متابعة لتداعيات قرار تعليق الدراسة في المملكة العربية السعودية، ولجوء الطلاب والطالبات إلى الوسائل التعلم عن بعد والقنوات التعليمية التليفزيونية والأون لاين، قامت كلية التقنية بطرح رابط بلاك بورد “Blackboard Tvtc”، وهو من أهم الخدمات التعليمية الإلكترونية حاليا التي تقدمها العامة للتدريب التقني والمهني، وتتيح إلى الطالب التدرب عن بعد والتواصل مع المدرب الذي يختاره، وقد صدر قرار منذ عدة أيام بتعليق الدراسة في المدارس الجامعات في المملكة العربية السعودية عقب تفشي فيروس كورونا في العالم، وتم اتخاذه كإجراء احترازي حتى تستقر الأمور ويعود استئناف الدراسة مرة أخرى بالمؤسسات التعليمية.

ومن هذا المنطلق شرحت المؤسسة العامة للتدريب التقني نظام بلاك بورد التقنية والتعرف على كيف ادخل بلاك بورد التقنية tvtc، هذا الأمر أتاح للطالب التعرف على المعلومات التي توفرها الجامعة ويوفرها أستاذ المادة التي يدرسها الطالب، حيث أصبح أساتذة الجامعات من خلال النظام يضعون الأسئلة أو الأبحاث المرغوب عملها من قبل الطلاب، ومكن الطالب من الدراسة عن بعد فقط يذهب للجامعة من اجل تقديم الاختبارات.

خطوات الدخول إلى بلاك بورد التقنية tvtc

وبلاك بورد التقنية TVTC Blackboard هو عبارة عن منصة للتعليم الإلكتروني عن بعد يمكن في السعودية ويمكن الوصول إليه كتطبيق على الهاتف المحمول، وهو خاص بالكلية التقنية الحكوميّة الواقعة في المملكة، بدعم مقدم من المؤسسة العامة للتدريب التِقني والمهني، واحد الخدمات الهامة التي تقدمها المنصة انه يمكن التواصل من خلال هذه المنصة مع المدرسين والمدربين بشكل مباشر.

والاعتماد في المرحلة المقبلة على خدمات التعليم عن بعد يبكون هو السبيل لمواصلة تطبيق جدول ومخططات الفصل الدراسي الثاني، حتى لا تتأثر العملية التعليمية بعملية تعطيل أو تأجيل الدراسة في الوقت الراهن، وعبر رابط بلاك بورد كلية التقنية سيتمكن المتدربين من الدخول إلى حسابتهم والتفاعل مع المدربين، والمحافظة على الحضور، وفق توجيهات عدد من كليات التقنية لطلابها، والتي أكدت على استمرار التدريب من خلال منصة التدريب الإلكتروني بلك بورد أو موقع “Blackboard Tvtc”.

نوضح لكم الخطوات الصحيحة لطريقة الدخول الموحد للحصول إلى بلاك بورد التقنية الخاصة بالمتدربين والمتدربات :

الدخول إلى بوابة التدريب التقني الإلكتروني “بلاك بورد.

قم بكتابة رمز الكلية تم اكتب أخر ستة أرقام من الرقم الأكاديمي الخاص بالمتدرب.

قم بكتابة رقم السجل المدني بالخانة المخصصة في خانة كلمة السر.

بعد ذلك اضغط على إيقونة الدخول لتحويلك إلى صفحة الدخول إلى بلاك بورد التقنية.

من خلال ذلك يمكنك التعرف على المعلومات المهمة التي يحتوي عليها البلاك بورد والتعرف على التطبيقات والبرامج المتاحة لك لتعمل على تسجيلها والتدريب عليها من خلال المؤسسة العامة للتقنية والتدريب، ويمكنك التواصل مع الأساتذة المعتمدين خلال تقنية بلاك بورد.

رابط الدخول على بلاك بورد التقنية Blackboard

والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قامت بإطلاق النظام المعروف باسم رايات وهو التي يتيح لهم استخدام البلاك بورد، ومن خلاله يحصل المتدربات والمتدربين على التطبيقات والبرامج التدريبية، وأيضا مكن ذلك المتدربين والمتدربات من اختيار البرامج أو التطبيقات التدريبية التي يحبون الالتحاق بها، وهذا يتم من خلال زيارة موقع المؤسسة العامة للتقنية والتدريب.

ومن منطلق توفير الوقت والجهد على الطلاب والمتدربين تم إنشاء موقع إلكتروني خاص بتسجيل علي بلاك بورد التقنية. هذا الموقع يتيح للمتدربين والمتدربات من الدخول إلى البلاك بورد والتعرف على البرامج والتطبيقات المراد تعلمها والتدريب عليها.