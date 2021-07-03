نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل موعد التسجيل في الكليات التقنية بالرياض ضوابط التسجيل في بوابة القبول الموحد للطلاب١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف يتم البدئ من خلال بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات في منطقة الرياض يوم الأحد المقبل الموافق ٤/٧/٢٠٢١.

لتلقي طلبات القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.

وفق عدد من الضوابط والشروط التي وضعتها لإستكمال إجراءات التقديم والقبول.

بناءً علية سوف يتم فتح التسجيل في الجامعات والكليات التقنية بمنطقة الرياض حيث تم تحديد موعد فتح التسجيل .

موعد التقديم في بوابة القبول الموحد :-

سوف يتم فتح باب القبول للتسجيل بمنطقة الرياض خلال الفترة من يوم الأحد الموافق الرابع والعشرون من شهر ذو القعدة.

وحتى يوم الثلاثون من شهر ذو القعدة عام ١٤٤٢هـ.

وذلك عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب في منطقة الرياض وقد تم تحديد عدد من الجامعات للتقديم .

الجامعات المتاحة للتسجيل للقبول في منطقة الرياض :-

– جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

– وجامعة الملك سعود.

– كماجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية

– ايضاجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

– جامعة شقراء.

– وجامعة المجمعة.

-الكليات التقنية في منطقة الرياض.

طريقة تقديم طلب الالتحاق بالكليات :-

– يلتزم المتقدم بملء نموذج طلب الالتحاق بنفسه على بوابة القبول الموحد.

– يعد المتقدم مسؤولًا عن صحة المعلومات التي يدونها.

– يفيد أنة في حالة كان الطالب مقيدًا بإحدى الجامعات أو الكليات التقنية ويرغب في التقديم على البوابة.

– أيضاً يلتزم الطالب بالانسحاب من الجامعة الملتحق بها في البداية ثم يتم التقديم.

شروط وضوابط التسجيل :-

– المتقدم يقوم بإدخال ما لا يقل عن عشرون رغبة يتم ترتيبها من قبل المتقدم.

– الأفضلية في ترتيب الرغبات حسب الأولوية للرغبات المتاحة.

– حسن الإختيار وترتيب التخصصات من المهام الأساسية التي يجب على المتقدم أن يعطيها العناية والإهتمام.

– الرغبات متوافقة مع الشروط المعلنة من قبل إدارة الكليات والجامعات.

الشروط الواجب توافرها في حالةإعادة القيد للطالب :-

-أولا علي الطالب المنقطع لة الحق في إعادة قيدة في جامعتة خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد .

– ثانياً الطالب منقطع مدة تزيد عن أربعة فصول ولم يكن مفصولًا من جامعتة فيمكن قبولة كطالب مستجد .

– ثالثاً الطالب من جديد حسب شروط القبول المعلنة من قبل إدارة الجامعات .