- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة في المقال التالي
للحصول على رخصة مكتب العمل لابد من معرفة الرسوم الخاصة بها ولذلك وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة الاستعلام عن رسوم مكتب العمل والحصول على الرخصة بطريقة إلكترونية دون الحاجة لزيارة مكاتب وزارة العمل في المملكة، ومن خلال موقعها الإلكتروني قدمت الوزارة العديد من الخدمات الأخرى للأفراد وأصحاب الأعمال في القطاعات الحكومية والخاصة.
استعلام عن رسوم مكتب العمل
يتمكن الأفراد وأصحاب الأعمال من الاستعلام عن الرسوم المفروضة لاستخراج رخصة العمل للعمالة الوافدة والإقامة بصورة شرعية داخل المملكة العربية السعودية من خلال موقع وزارة الموارد البشرية ومن خلال اتباع بعض الخطوات منها :
- الذهاب أي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شبكة الإنترنت.
- تسجيل الدخول على الحساب الخاص بالعميل أو تسجيل حساب جديد.
- إدخال بيانات العميل من الاسم او رقم الهوية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.
- الانتقال إلى خدمات الوزارة ومنها إلى دليل الخدمات الإلكترونية.
- من القائمة يتم الدخول على إصدار رخصة العمل.
- الانتقال إلى الخدمة والضغط على بدء.
- كتابة البيانات المطلوبة وسوف تظهر قيمة الرسوم الخاصة بالرخصة.
- الانتقال إلى سداد واستكمال الخطوات الخاصة بالإصدار.
خطوات سداد قيمة استخراج رخصة العمل
وفرت وزارة الموارد البشرية العديد من طرق سداد قيمة الرخصة سواء في الإصدار لأول مرة أو تجديد الرخصة وفق الشروط التي وضعتها الوزارة ومنها:
- أن لا تكون المنشأة التي يعمل بها الوافد ضمن النطاق الأحمر.
- أن لا يكون قد مر على انتهاء الرخصة المراد تجديدها ستة أشهر
- يتم سداد الرسوم المطلوبة لاستخراج أو تجديد الرخصة عن طريق أيقونة سداد.
- الدخول على السداد وكتابة بيانات البطاقة الائتمانية، ومن ثم الضغط على سداد وتتم العملية في دقائق واستكمال استخراج أو تجديد الرخصة.
- كما يمكن الذهاب إلى أحد مكاتب العمل، والقيام بسداد القيمة نقدياً ثم الحصول على رَقَم السداد وكتابته في الموقع.
- أو من خلال ماكينات الصراف الآلي والضغط على المدفوعات واستكمال البيانات والسداد عن طريق استخدام كود مكتب العمل وهو (050) والانتهاء من السداد وتظهر العملية عند استكمال خطوات التجديد على الموقع.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.