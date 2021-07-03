استعلام عن رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

للحصول على رخصة مكتب العمل لابد من معرفة الرسوم الخاصة بها ولذلك وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة الاستعلام عن رسوم مكتب العمل والحصول على الرخصة بطريقة إلكترونية دون الحاجة لزيارة مكاتب وزارة العمل في المملكة، ومن خلال موقعها الإلكتروني قدمت الوزارة العديد من الخدمات الأخرى للأفراد وأصحاب الأعمال في القطاعات الحكومية والخاصة.

استعلام عن رسوم مكتب العمل

يتمكن الأفراد وأصحاب الأعمال من الاستعلام عن الرسوم المفروضة لاستخراج رخصة العمل للعمالة الوافدة والإقامة بصورة شرعية داخل المملكة العربية السعودية من خلال موقع وزارة الموارد البشرية ومن خلال اتباع بعض الخطوات منها :

الذهاب أي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على شبكة الإنترنت.

تسجيل الدخول على الحساب الخاص بالعميل أو تسجيل حساب جديد.

إدخال بيانات العميل من الاسم او رقم الهوية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.

الانتقال إلى خدمات الوزارة ومنها إلى دليل الخدمات الإلكترونية.

من القائمة يتم الدخول على إصدار رخصة العمل.

الانتقال إلى الخدمة والضغط على بدء.

كتابة البيانات المطلوبة وسوف تظهر قيمة الرسوم الخاصة بالرخصة.

الانتقال إلى سداد واستكمال الخطوات الخاصة بالإصدار.

خطوات سداد قيمة استخراج رخصة العمل

وفرت وزارة الموارد البشرية العديد من طرق سداد قيمة الرخصة سواء في الإصدار لأول مرة أو تجديد الرخصة وفق الشروط التي وضعتها الوزارة ومنها: