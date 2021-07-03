نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس السعودية وخطوات التسجيل في المدارس الأجنبية في مكة المكرمة في المقال التالي
عمر شويل - جدة المدارس السعودية وخطوات التسجيل في المدرسة الانجليزية في مكة المكرمة, تعتبر هذه المدرسة من المدارس الهامة والمشهورة في المملكة العربية السعودية , يرغب العديد من الطلاب المغتربين في المملكة العربية السعودية بالالتحاق بالمدرسة الأجنبية في مدينة مكة المكرمة , توفر المدرسة للطلاب العديد من البرامج الدراسية الهامة , فمثلا تقوم المدرسة الأجنبية بمكة بتوفير دورات البكالوريا و دورات تحديد المستوي المتقدم وغير ذلك الكثير , كما أنها تقوم بتوفير التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي , وفي مقال اليوم سوف نعرض لكم طريقة التسجيل في المدرسة الأجنبية بمدينة مكة المكرمة .
المدارس السعودية
يوجد بعض النقاط الهامة التي تتميز بها المداس الأجنبية في مكة ألا وهي :
- التواصل الدائم مع أولياء الأمور
- تحديد المستوي الأكاديمي
- توفر العديد من الأنشطة الترفيهية للطلاب
- تقوم بتقييم الطلاب داخل الفصول
التسجيل في المدارس الأجنبية في مكة
كما نعلم المدارس الأجنبية في مكة , تعتبر مدارس خاصة , ولا نملك أي تفاصيل حول المبلغ المطلوب تحديدا من أولياء الأمور , ولكن غالبا تكاليف المدارس الخاصة في المملكة العربية السعودية تبدأ من ثلاثون ألف ريال سعودي وحتي تسوف الأف ريال سعودي .
طريقة الوصول إلي إدارة المدرسة والتواصل معها
يوجد عدة طرق قامت إدارة المدرسة بتوفيرها من اجل أولياء الأمور والرد علي الأسئلة والاستفسارات التي تدور في اذهنانهم , وذلك عن طرق
- التواصل عن طريق الرقم الخاص بالمدرسة وهو 920009585
- التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالمدرسة
خطوات التسجيل في المدارس الأجنبية في مكة والأوراق المطلوبة
علي كل من يريد التسجيل في المدارس الأجنبية في مكة باتباع كل ما يأتي :
- أولا قم بالدخول إلي صفحة المدرسة
- ثانيا قم بكتابة رقم الهوية
- ثالثا قم بالضغط علي سجل الآن
- رابعا تأكد من كتابة كل البيانات بالشكل الصحيح وقم بتسجيل الدخول
المستندات اللازمة للتسجيل في المدرسة
يوجد بعض المستندات اللي لازم ولابد منها لكي تتم عملية التسجيل وهي كما يأتي
- كشوف الدرجات الخاصة بالطالب كاملة
- استمارة طلب مكتملة
- ستة صور شخصية يجب التأكد من كونها حديثة
- الأصل والصورة من بطاقة الهوية أو الإقامة
- اصل وصورة من بطاقة الهوية أو الخاصة بالوالدين
- اصل وصورة من جواز سفر الطالب وكذلك للوالدين وشهادة الميلاد الخاصة بالطالب
- اصل وصورة من السجل الطبي وشهادة التطعيم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المدارس السعودية وخطوات التسجيل في المدارس الأجنبية في مكة المكرمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.