أسرع تمويل ب100 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لدى شركة التيسير

أسرع تمويل نقدي في السعودية يحصل عليه جميع العملاء السعوديين يكون من خلال شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية حيث وفرت الشركة تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية ويصل إلى مائة ألف ريال سعودي بالتقسيط المرن والميسر لمدة تصل إلى خمس سنوات كما يمتاز التمويل بهامش ربح منافس عن باقي الشركات ويتم الحصول عليه بموافقة سريعة وفورية عند الطلب والتمويل بدون الحاجة إلى كفيل أو ضامن سعودي الجنسية ويمتاز بأنه تمويل بدون تحويل الراتب الشهري عبر موقع شركة التيسير للتمويل بالمملكة والتابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي التي تعرف باسم ساما في المملكة.

كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على قرض شركة التيسير للتمويل بالمملكة

شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية من أهم الشركات السعودية التمويلية في الوقت الحالي حيث يتم توفر التمويل لجميع العملاء السعوديين بشرط أن يكون العميل المتقدم قد وفر جميع الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل بالمملكة:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويصل مبلغ التمويل المسموح بيه عند التقديم الإلكتروني إلى مائة ألف ريال سعودي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.

التمويل أيضاً متاح لجميع السعوديين بشرط توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للموافقة على الطلب لدى شركة التيسير في السعودية.

كذلك يحتاج قرض شركة التيسير للتمويل أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن واحد وعشرون عاماً ويفضل أن يكون أكثر من ذلك العمر عند التقديم على الطلب.

متاح لجميع السعوديين العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع العسكري أو القطاع الخاص التقديم على قرض شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية بشرط توفير فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر للموافقة على طلب التمويل المناسب للعملاء.

مميزات الحصول على قرض شركة التيسير للتمويل بالمملكة