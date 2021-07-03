نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الموعد الجديد” لفتح رابط نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين 1442 | نظام نور التعليمي في 3 خطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل متابعتنا الدقيقة لكل ما يهم المواطن السعودي، وجد عملية بحث مكثفة من قبل المعلمين عن رابط نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين، والتي كان مقرر الإعلان عنها يوم الأول من يوليو بحسب الخطة الزمنية الموضوعة من قبل وزارة التعليم السعودية، وسوف يستمر الإعلان عن النتائج حتى يوم 1442/11/21 من نفس الشهر، وبعدها تفتح الوزارة باب التظلمات على النتائج لكل المعلمين الراغبين في تقديم تظلمات، خلال الفترة من 1442/11/21 حتى يوم 1442/11/27، على أن تتم اعتماد النتائج النهائية وتبليغ الإدارات التعليمية بها يوم 1442/11/28، ليتم العمل بناءً على تلك النتائج مع بداية العام الدراسي القادم 1443 هجري.

موعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن تعديل موعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي، نظراً للتعديلات التي تمت خلال فترة إجراءات وتسجيل الرغبات، فقد تم تمديد هذه الفترة ضمن حرص الوزارة على إتاحة الفرصة للراغبين في النقل سواء الداخلي أو الخارجي للتسجيل، وقد تحدد الموعد الجديد لنتائج النقل الخارجي بأن يكون يوم الخميس الموافق 28/11/1442، بالإضافة لتعديل موعد إعلان نتائج النقل الداخلي على أن يكون يوم 29/12/1442.

نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين 1442

شكلت وزارة التعليم السعودية لجنة بأشراف وكالة الوزارة للشئون المدرسية، وعضوية الجهات ذات العلاقة لتتولى الأشراف الكامل على عملية حركة النقل الداخلي والخارجي للعام 1442، بهدف تحقيق أعلى معدلات النزاهة والشفافية وتحقيق مبدأ العدالة بين المعلمين، وفق معايير محددة ودقيقة تتم معايرتها على جميع المتقدمين للنقل الداخلي والخارجي، وكلفت اللجنة في النهاية بأعداد تقرير مفصل يقدم للوزارة بعد الانتهاء من كافة مراحل العملية.

رابط نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين

الدخول إلي رابط نظام نور التعليمي من حساب المعلم.

ثم الانتقال إلي قسم شئون المعلمين.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي 1442 لتظهر لك النتيجة فوراً.

رابط نظام نور المركزي

أنشأة وزارة التعليم السعودية رابط نظام نور المركزي، ليكون المنصة التي يتم تقديم كافة الخدمات التعليمية من خلالها لكل منسوبي وزارة التعليم، فيتم التقديم للحضانات والصفوف الأولى الابتدائية عبر النظام، وأيضاً أستخراج كافة النتائج لكل الصفوف عبر رابط نظام نور التعليمي.

وزارة التعليم السعودية ورؤية 2030

تعمل وزارة التعليم السعودية على تطبيق الخطة الاستراتيجية للمملكة 2030، للنهوض بالمملكة في كافة المجالات ومنها مجال التعليم الذي يعد النهوض به أولوية لدى القيادة السعودية، لذالك تحاول جاهدة في ألحاق المعلمين السعوديون للخارج، لتلقي دورات تدريبية على أعلى مستوى في دول العالم المتقدمة في التعليم، ونقل تلك الرؤية إلي الداخل وتطبيقها على التلاميذ داخل المدارس الحكومية، للنهوض بالتعليم الذي يعد قاطرة الدول للنهوض بها.