نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود البناء السعودي للمباني السكنية 1442 ورفع التقارير عبر منصة بلدي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود البناء السعودي للمباني السكنية عبر موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فقد انتهت الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على جميع المشاريع السكنية، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا الكود الي تحقيق عدد من الاشتراطات والأساسيات والتي يتبعها لوائح تنفيذية وعدة ملاحق خاصة بالبناء والتشييد، كما يُطبق الكود البناء الموحد على كافة أعمال البناء سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص فيما يخص المباني الجديدة، ويتضمن أيضًا ذلك تفاصيل التصميم والتنفيذ وإعدادات التشغيل والصيانة وجميع التعديلات الملحقة، كما يشمل الكود جميع المباني المرتبطة بأعمال الترميم والتوسعات الجديدة، وسوف نوضح لكم تفاصيل كود البناء السعودي للمباني السكنية عبر موقع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كود البناء السعودي للمباني السكنية 1442

عرضت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عدد من المزايا والأهداف التي تحقق عند تفعيل كود البناء الموحد، ومن بين هذه المزايا:

الحافظ علي السلامة والصحة العامة.

تحقيق هدف هام وهو متانة وثبات واستقرار كافة المباني وجميع المنشآت.

توفير طريق من خلاله يتم حماية المواطنين والممتلكات.

تحقيق ترشيد ملحوظ في استهلاك مقدار المياه والطاقة وتقليل تكاليف التشغيل مما يساهم في الاقتصاد الوطني والتنمية.

وقد أكدت الوزارة أن هناك تعاون كبير من عدة جهات ذات صلة من أجل تطبيق كود البناء الموحد؛ ومن بين هذه الجهات المديرية العامة للدفاع المدني، وزارة الطاقة، علاوة علي ذلك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، علي أن يتم رفع التقارير من خلال منصة بلدي بناءً علي كود البناء السعودي.

كيفية التواصل للاستفسار عن كود البناء الموحد

وفرت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إمكانية الاتصال لجميع المواطنين من أجل الاستفسار عن كل ما يخص تطبيق الكود الموحد وكيفية تفعيله، حيث يمكن الاتصال علي هذا الرقم 00966112529900 لجمع المواطنين والشركات والمؤسسات العامة بالمملكة، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

مواعيد دوام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي

صرحت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بأن مواعيد الدوام الخاصة بها تبدأ من يوم الأحد حتي يوم الخميس من كل أسبوع، بداية من الساعة الثامنة صباحًا حتي الساعة الرابعة عصرًا.