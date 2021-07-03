بالخطوات آلية طباعة تصريح الحج إلكترونياً 1442 عبر بوابة أبشر

ننشر لكم عبر ثقفني، طريقة طباعة تصريح الحج إلكترونياً 1442، يسارع العديد من المواطنين الذين تم قبولهم لأداء فريضة الحج إلى البحث عن كيف يتم طباعة تصريح الحج، حيث سهلت وزارة الحج والعمرة على جميع المواطنين المتواجدين والمقيمين في الأراضي السعودية طباعة تصريح الحج بطريقة سهلة دون تعقيد، وذلك من خلال توفير الطباعة عبر منصة أبشر بشكل الكتروني، ومع ذلك يرغب الكثيرون في التعرف على آلية طباعة التصريح، ونوفر لكم في السطور التالية بالخطوات والشرح المفصل طريقة طباعة تصريح الحج.

طباعة تصريح الحج إلكترونياً 1442

قبل البدء في طباعة تصريح الحج، يجب أن يكون للمواطن الراغب في طباعة تصريح الحج إلكترونيا حساب في أبشر، وفي حالة لم يكن لديك حساب يجب إنشاء حساب جديد، وذلك حتى تتمكن من الاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها منصة أبشر، حيث تتجاوز عدد الخدمان 280 خدمة إلكترونية، ونتعرف معكم على كيفية التسجيل في خطوات بسيطة، بعد الدخول إلى رابط بوابة أبشر، قم بالضغط على تسجيل مستخدك جديد، وبعد ذلك قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة وانقر تم، ثم يجب تفعيل الحساب الخصاس كم عن طريق الحساب البنكي أو عن طريق زيارة أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال موظفي التفعيل بوحدات الأحوال المدنية أو الجوازات، وستصل لك رسالة تحتوى على كلمة السر، بعدها قم بالدخول إلى منصة أبشر واكتب رقم الهوية في خانة اسم المستخدم وأدخل كلمة المرور التي أرسلت لك على هاتفك وأكمل بقية البيانات.

خطوات طباعة تصريح الحج إلكترونياً 1442