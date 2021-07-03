خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي، حيث أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن توافر خدمة جديدة خاصة بخدمات إصدار الرخص الإنشائية والتي تتم بشكل إلكتروني سريع لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فمن خلال خدمات الرخص الإنشائية يتوفر عدد من الخدمات التي يسهل علي جميع المواطنين القيام بها ومن هذه الخدمات، خدمة إصدار رخصة بناء جديد، وكذلك رخص التجديد، بالإضافة الي رخص الترميم وشهادة إشغال المبنى والعديد من التسهيلات الخاصة بإجراءات البناء، حيث تهدف الوزارة من توفير مثل هذه الخدمات الي تنفيذ التحول الرقمي في جميع الخدمات البلدية التي يتم توفيرها لجميع مدن المملكة، مع العمل علي رفع نسب الأداء في التقارير الخاصة بالتنافسات الدولية؛ وسوف نوضح لكم تفاصيل خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي.

خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي

من خلال تقنين خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي تتكاتف جميع الجهود من خلال هذه الخدمة مع الهيئات الملكية من أجل العمل علي تطوير المدن، ويتم تقديم كافة الخدمات من قبل العديد من الجهات الحكومية والوزارات مثل: وزارة العدل، وأيضاً وزارة التجارة، بالإضافة الي وزارة الطاقة، مع انضمام المديرية العامة للدفاع المدني، علاوة علي ذلك ممثلي ومقدمي الخدمات من خلال هيئات القطاع الخاص، مثل: شركة المياه الوطنية بالمملكة، وأيضاً الشركة السعودية للكهرباء، بالإضافة الي شركة ملاذ للتأمين؛ وغيرها من الهيئات الخاصة والذين يسعوا جميعاً الي تحقيق التحسين في الربط التقني، وشمول التحقق الإلكتروني من خلال المستندات المقدمة، فكل ذلك يعمل علي توفير الوقت والجهد للمستفيد، بالإضافة الي سهولة أداء كافة الإجراءات المرتبطة مع مثل هذه الجهات.

متطلبات إصدار الرخصة الإنشائية

من أجل إصدار الرخصة الإنشائية عبر منصة بلدي يجب أن يتم إصدار وثيقة التأمين ضدّ العيوب الخفية من طرف المقاولين لجميع المنشآت التجارية، علاوة علي ذلك المنشآت السكنية التجارية، كما يجب عند إصدار الرخصة الإنشائية يجب توافر تطبيق كود البناء الموحد السعودي، وفق ما يتميز به من إجراءات الهندسة الحديثة، ووضع كافة الإجراءات التي تعمل علي تحسين السلامة والحماية والصحة للمواطنين.