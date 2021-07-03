التدريب التقني ومستندات المسابقة الوظيفية التدريبية رقم 390

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أعلنت اليوم عن بداية ظهور نتائج فرز البيانات الخاصة بالمتقدمين على المسابقة الوظيفية ذات الطابع التدريبي رقم 390، وقد صرحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال بيانها اليوم بانه يمكن التعرف علي نتائج الفرز الخاصة ببيانات الأفراد المتقدمين على المسابقة الوظيفية التدريبية برقم تسلسل 390 من خلال الدخول علي موقع التدريب التقني الإلكتروني التابع للمؤسسة، ومن خلال موقع ثقفني المتميز نوضح لكم أهم المستندات التي يجب توافرها عند التقدم للاختبار وموعد التقديم لجميع الأفراد من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

موعد حضور الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية

قد حددت المؤسسة موعد حضور الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية الخاصة، والتي سوف تبدأ في تمام الساعة الثالثة مساءً وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً بداية من تاريخ 25/ 11/ 1442 حتي يوم 04/ 12/ 1442 من خلال موعد كل شخص الذي يتم تحديده أمام اسم كل شخص متقدم، مع العلم بأن جميع المقابلات الشخصية والاختبارات الإلكترونية سوف تكون بالكلية التقنية للبنين بمدينة الرياض بمنطقة صلاح الدين.

المستندات المطلوبة عند التقديم للاختبارات

يجب علي جميع الأفراد المرشحين عند حضور الاختبار وإجراء المقابلة أن يتم إحضار المستندات التالية: