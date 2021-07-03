نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التدريب التقني ومستندات المسابقة الوظيفية التدريبية رقم 390 في المقال التالي
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أعلنت اليوم عن بداية ظهور نتائج فرز البيانات الخاصة بالمتقدمين على المسابقة الوظيفية ذات الطابع التدريبي رقم 390، وقد صرحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال بيانها اليوم بانه يمكن التعرف علي نتائج الفرز الخاصة ببيانات الأفراد المتقدمين على المسابقة الوظيفية التدريبية برقم تسلسل 390 من خلال الدخول علي موقع التدريب التقني الإلكتروني التابع للمؤسسة، ومن خلال موقع ثقفني المتميز نوضح لكم أهم المستندات التي يجب توافرها عند التقدم للاختبار وموعد التقديم لجميع الأفراد من خلال المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
موعد حضور الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية
قد حددت المؤسسة موعد حضور الاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية الخاصة، والتي سوف تبدأ في تمام الساعة الثالثة مساءً وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً بداية من تاريخ 25/ 11/ 1442 حتي يوم 04/ 12/ 1442 من خلال موعد كل شخص الذي يتم تحديده أمام اسم كل شخص متقدم، مع العلم بأن جميع المقابلات الشخصية والاختبارات الإلكترونية سوف تكون بالكلية التقنية للبنين بمدينة الرياض بمنطقة صلاح الدين.
المستندات المطلوبة عند التقديم للاختبارات
يجب علي جميع الأفراد المرشحين عند حضور الاختبار وإجراء المقابلة أن يتم إحضار المستندات التالية:
- يجب تقديم الطلب الإلكتروني من خلال المسابقة وتحديد رقم التسلسل (390).
- يجب توافر صورة من المؤهلات التي تتطلبها المؤسسة لشغل الوظائف علي أن يتم إحضار أصل المؤهلات من أجل مطابقتها.
- تحضير صورة من السجل الأكاديمي مع ضرورة إحضار أصل السجل من أجل مطابقتها.
- تجهيز صورة من معادلة الشهادة لمن حصل علي هذه الشهادات من خارج المملكة.
- يجب تحضير صور من الشهادات الخاصة بالدورات التدريبية علي أن يكون التاريخ الخاص بها بعد تاريخ الحصول على المؤهل المطلوب من أجل شغل الوظيفة، علي أن يتم تصديقها من خلال الجهات الرسمية التابعة لها.
- يجب تحضير صورة من جميع الخبرات العملية علي أن يكون موضح بها المسمي الوظيفي والأعمال التي يتم مزاولتها علي أن يتم ذكر تاريخ البداية وتاريخ انتهاء الخبرة، ويجب أن يتم تصديقها من خلال شؤون العاملين أو من خلال الموارد البشرية مع ضرورة إرفاق السجل الخاص بالتأمينات الاجتماعية لجميع ما يثبت الخبرات الخاصة بالقطاع الخاص.
- تقديم صورة من الهوية الوطنية لكل شخص علي أن تكون سارية الصلاحية مع توافر الأصل عند التقديم.
- تقديم صورة شخصية بعدد صورة واحدة تكون ملونه وحديثة.
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