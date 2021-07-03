حجز موعد مكتب العمل إلكترونياً وكيفية التواصل مع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية حيث يحتاج الكثيرين لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة به وذلك من خلال التعامل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة، والذي يمكن القيام بخدمات عديدة بشكل إلكتروني، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على طريقة حجز موعد بمكتب العمل إلكترونيًا فتابعونا.

حجز موعد مكتب العمل إلكترونياً

هناك بعض الخطوات من أجل حجز موعد بمكتب العمل بشكل إلكتروني وقد وضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هذه الخطوات وهي كالتالي:

الدخول أولًا إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية .

. الضغط على كلمة خدمات إلكترونية.

بعد ذلك يجب الضغط على كلمة حجز ميعاد لزيارة مكتب العمل.

يقوم المستخدم بتسجيل كافة المعلومات والبيانات التي تطلب منه.

الضغط على تأكيد الموعد من مكتب العمل.

يتم إرسال رسالة للمستخدم تؤكد فيها الموعد في مكتب العمل وكافة المعلومات التي يحتاج المستعلم إليها.

كيفية التواصل مع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية

يحتاج الكثيرين من الوافدين للملكة إلى أرقام مكتب العمل من أجل الحصول على الخدمات المختلفة التي يقدمها ومن أجل الاستعلام عن كيفية حجز موعد.

وقد قام مكتب العمل بتخصيص أرقام لخدمة العملاء للتواصل معهم مباشرة وهذا الرقم هو 19911.

كافة المكالمات على رقم هاتف مكتب العمل مجانية مهما طالت مدتها.

يمكن التواصل مع مكتب العمل من خلال البريد الإلكتروني الخاص بخدمة العملاء مباشرة من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

التسجيل في وزارة العمل

من أجل التعرف على كيفية حجز موعد بمكتب العمل يجب أولا التسجيل في وزارة العمل ويكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط التالي http://hrsd.gov.sa.

الضغط على الخدمات الإلكترونية. الضغط على خيار مستخدم جديد.

يتم فتح صفحة أمام المستخدم يتم فيها إدخال البيانات الشخصية.

يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة. الضغط على كلمة حفظ.

يتم مراسلة المستخدم على الهاتف الشخصي أو البريد الإلكتروني والتأكيد على إتمام تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة.

في مقالنا هذا قد تعرفنا على طريقة حجز موعد مكتب العمل بخطوات سهلة، كذلك الهاتف المخصص لخدمة العملاء لمكتب العمل والبريد الإلكتروني، وكذلك على كيفية التسجيل على الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل سهولة حجز موعد بمكتب العمل.