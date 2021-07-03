نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط جامعة الملك خالد للقبول للبكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط جامعة الملك خالد للقبول ، والتسجيل عبر البوابة الإلكترونية الرسمية، لخريجي وخريجات الثانوية العامة، بالمملكة العربية السعودية، للعام الدراسي الجديد 1443هـ، وفق شروط الالتحاق والتسجيل بجامعة الملك خالد، المنصوص عليها من قبل عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، واليوم السبت 3 من شهر يوليو للعام 2021م، الموافق 23 من شهر ذي القعدة 1442هـ، هو بدء فتح باب القبول والتسجيل بالجامعة، لدرجتي البكالوريوس والدبلوم، وقد أوضح الدكتور/ عبد المحسن بن عيد القرني، عميد القبول والتسجيل بالجامعة، أن باب القبول سيستمر حتى يوم الخميس القادم، الموافق 28 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، الموافق 8 من شهر يوليو 2021م.

رابط جامعة الملك خالد للقبول

إضافة لما سبق ذكره، فقد صرح الدكتور عبد المحسن بن عيد القرني، أن القبول بجامعة الملك خالد، لا يعتمد على أسبقية التقديم عبر الموقع الإلكتروني، إنما تتم المفاضلة بين الطلاب والطالبات، من خلال نسبة القبول المؤهلة للتخصص، وفق ترتيب كتابة الرغبات ببوابة القبول، مع العلم أن آلية القبول والتسجيل بالجامعة، عملية إلكترونية خالية من أي تدخل بشري، وبإمكان المتقدم الاطلاع على كافة شروط القبول والإجراءات المتبعة، والمواعيد الهامة بالجامعة من خلال موقعها الإلكتروني.

كيفية احتساب النسبة المؤهلة للتخصصات بالجامعة 1443هـ

كذلك يتم احتساب النسب المؤهلة للتخصصات، بجامعة الملك خالد، وفق نسبة 30% من المعدل التراكمي للثانوية العامة، ونسبة 30% من اختبار القدرات العامة، كذلك نسبة 40% من نتيجة الاختبار التحصيلي قياس، وأيضًا يتم احتساب النسبة الموازنة لمعادلة القبول، بنسبة 50% من تراكمي الثانوية العامة، و50% من تراكمي اختبارات القدرات، ويتم تحديث نسب نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي، بشكل آلي أيضًا، دون الحاجة مراجعة عمادة القبول والتسجيل بالجامعة.

موعد إعلان نتائج الترشيح لجامعة الملك خالد

كما وجب التنويه أنه سيتم الرد، على مقدمي طلبات الالتحاق، عبر بوابة التسجيل والقبول، بجامعة الملك خالد، يوم السبت 30 من شهر ذي القعدة 1442هـ، الموافق 10 من شهر يوليو للعام 2021م، كذلك سيتم طرح ما تبقى من مقاعد شاغرة بالجامعة، من خلال خدمة القبول الفوري الإلكترونية، كما تتيح بوابة القبول بالجامعة، إمكانية تغيير القبول، بدءًا من يوم 2 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 12 من شهر يوليو للعام 2021م،

رابط التقديم والتسجيل في جامعة الملك خالد للعام الدراسي 1443هـ

وفي الختام للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السعودية، وراغبي الالتحاق بجامعة الملك خالد، اتباع الخطوات التالية: