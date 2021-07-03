نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك والأجازات في المملكة العربية السعودية لعام 2021 م في المقال التالي

عمر شويل - جدة سمي العيد بهذا الاسم لأن لله فيه عوائد الإحسان أي أنواع الإحسان العائدة على عبادة ويعد الفرح بالعيد وإظهار السرور من السنن فعندما قدم النبي صل الله عليه وسلم إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهم فقال النبي صل الله عليه وسلم ( إن الله أبدلكم بهما خير منهما يوم الأضحى ويوم الفطر ) وتكون أيام العيد الأضحى محددة وثابتة في جميع البلدان العربية والإسلامية وغالبا ما تبدأ جميع الأجازات من يوم عرفة وحتي اليوم الثالث عشر من ذي الحجة 1442ھ .

سنن عيد الأضحى المبارك

للعيد العديد من السنن وسوف نذكر بعض منها

يجب أن يخرج المرء إلى صلاة العيد مع أهله جميعا سواء أطفال أو نساء أو كبار السن حتي المرأة الحائض تخرج في العيد ليس للصلاة ولكن لسماع الخطبة ورؤية فرحة العيد.

علي المسلم أن لا يأكل شيئا حتي يرجع من صلاة عيد الأضحى ثم إذا رجع من الصلاة وكان له أضحية أكل منها فإن لم يكن له فليأكل مما تيسر له.

الإكثار من التكبير خلال يوم العيد وما بعده حتى أخر أيام التشريق.

أول أيام شهر ذي الحجة 1442ھ

فلكيا سوف يكون يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجاري 2021م هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1442 ھ حيث أوضحت الحسابات الفلكية أنه سوف يولد الهلال قبل غروب يوم السبت الموافق العاشر من يوليو 2021 م مما يترتب عليه أن يكون الأحد أول أيام شهر ذي الحجة المبارك جعلنا الله وإياكم من زوار بيته الحرام في العام القادم.

موعد وقفة عرفة لعام 2021 م

أعلنت المملكة العربية السعودية أن وقفة عرفة للعام الهجري 1442 فلكيا سوف تكون يوم الإثنين الموافق التاسع عشر من يوليو 2021 م وهو يوم التاسع من ذي الحجة وفقنا الله فيه وإياكم إلى عمل الطاعات .

أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2021م

سوف يكون يوم الثلاثاء الموافق العشرين من يوليو 2021م العاشر من ذي الحجة 1442ھ هو أول أيام عيد الأضحى المبارك أعاده الله علي كل المسلمين في كل بقاع الأرض بالخير واليمن والبركات.