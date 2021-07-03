تتيح المنصة الوطنية الموحدة بالمملكة العربية السعودية خدمات عديدة للمواطنين السعوديين عبر موقعها الإلكتروني ، ومن ضمن هذه الخدمات مركز آمر لدعم وتفاعل المواطنين السعوديين ، وهو مركز مختص في تقديم كافة المعلومات عن خدمات الاستفسارات العامة والدعم اللازم بالمعاملات الإلكترونية عبر المنصات الخاصة بخدمات المواطنين ، ويقدم مركز آمر خدماته عبر مجموعة من قنوات التواصل نستعرضها لكم من خلال مقالنا اليوم ، كما يعتبر مركز آمر داعماً أساسيا في تقديم الخدمات للجهات الحكومية بالمملكة من خلال المنصة الوطنية الموحدة ، حيث يقوم بالرد علي استفسارات الجمهور من خلال قنوات اتصال إلكترونية متعددة ، والمنصة الوطنية الموحدة هي أحد أذرع التنمية التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية داخل ملف رؤية المملكة 2030 ، كما تقدم العديد من الخدمات مثل تقديم طلبات التظلم لدي الإمارة.

مركز آمر لدعم وتفاعل المواطنين السعوديين

هو مركز الدعم التفاعلي للرد علي تساؤلات الجمهور المتعامل مع المنصة الوطنية الموحدة للحكومة السعودية من خلال مجموعة من قنوات التواصل باللغتين العربية والانجليزية بالإضافة إلي لغة الإشارة عبر القنوات التي نستعرضها لكم كالآتي :

الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية : my.gov.sa .

الاتصال علي الرقم الثابت المجاني : 199099 .

التواصل عن طريق البريد الإلكتروني : [email protected] .

من خلال خدمة الرسائل النصية علي الرقم : 199099 .

وعن طريق خدمات الفيديو كوول علي موقع المنصة بلغة الإشارة لذوي الاحتياجات.

أهداف مركز تقديم الدعم آمر

يهدف إنشاء مركز تقديم الدعم والتفاعل للمواطنين السعودين عبر المنصة الوطنية الموحدة إلي الآتي :

توفير أكبر قدر من المعلومات والإجابات بخصوص التعاملات الحكومية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين علي أراضي المملكة.

دعم فئة قطاع الأعمال بطرق احترافية وبسيطة عن طريق قنوات تواصل متعددة.

اختصار مجهود البحث والتيسير علي المتعاملين في كافة القطاعات علي موقع المنصة.

رفع كم كبير من العبء عن مقدمي الخدمة لدي القطاعات الرئيسية لتلك لخدمات.

دعم معدلات الاستجابة وسرعة تلبية الطلبات لدي القطاع الحكومي بالمملكة.

توفير دعم مناسب وحلول تفاعليه لذوي الإعاقة بالمملكة من خلال طرق تواصل وبرامج تناسبهم.

بناء أرشيف رقمي تفاعلي من خلال جمع المعلومات والتفاعل مع طلبات المواطنين المختلفة ، وتحديث طرق التفاعل المستقبلية.

ويستطيع المواطنين من باحثي التواصل مع مركز تقديم الدعم والخدمات الاستفادة منه عن طريق الموقع الإلكتروني للمنصة الوطنية الموحدة.