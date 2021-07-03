الكرة الأرضية تشهد اليوم عبور كويكب صغير تم اكتشافه حديثًا

دوت الخليج – جدة :

شهدت الكرة الأرضية اليوم عبور كويكب صغير تم اكتشافه حديثًا يسمى 2021 NA قطره سبعة أمتار على مسافة 0.17 مسافة قمرية أو 65,820 كيلومتراً، وهو يتحرك بسرعة 11.39 كيلومتراً بالثانية عند الساعة 07:57 صباحا بتوقيت السعودية الساعة 04:57 صباحا بتوقيت غرينتش وهو ليس في مسار اصطدام بالأرض.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه تم اكتشاف الكويكب 2021 NA بواسطة منظومة مرصد بان ستارز بهاواي في الأول من يوليو الجاري قبل يومين فقط من اقترابه، وهو ينتمي إلى عائلة كويكبات تسمى أبولو، وهي مجموعة صخور يبلغ قطرها بين 5.3 و 12 مترًا، وهو أيضا ضمن قائمة الأجسام القريبة من الأرض وهي تشمل أي كويكب يتقاطع مداره مع مدار الأرض.

وبين أنه لو كان هذا الكويكب على مسار اصطدام بكوكبنا فسيصبح كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض، وهو أمر يحدث عدة مرات في السنة، عاداً العثور على هذه الكويكبات الصغيرة القريبة إنجازاً كبيراً، لأنها تمر بسرعة كبيرة، وعادة ما تكون هناك نافذة قصيرة لبضعة أيام قبل أو بعد الاقتراب القريب عندما يكون هذا الكويكب الصغير قريبًا من الأرض ليكون ساطعًا بدرجة كافية.

وأفاد أبو زاهرة أن مثل هذه الفرص تستغل لتعلم المزيد حول الكويكبات مثل طبيعة تكوينها فهذه الأجسام مثل آلة الزمن من مخلفات تشكل نظامنا الشمسي تحتفظ بالكثير من أسرار تلك الحقبة ومن الممكن أن تخبرنا المزيد عن أصل كوكبنا، مشيراً إلى أن مراقبة حركة الكويكب تعد فرصة ممتازة لاختبار القدرات الدولية على اكتشاف وتعقب الأجسام القريبة من الأرض وتقييم قدرتنا على الاستجابة معا لأي تهديد حقيقي لأي كويكب في المستقبل.

الجدير بالذكر أن هذا الكويكب المعروف رقم 68 الذي يمر بالقرب من الأرض ضمن واحد مسافة قمرية أو 384,401 كيلومتر منذ بداية العام والأول هذا الشهر.