“الصحة”: 99% من المنومين المصابين بكورونا في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح

دوت الخليج – واس أوضحت وزارة الصحة أن النتائج في المملكة أظهرت بأن 99% من المنومين المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) في العناية الحرجة لم يتلقوا اللقاح، وذلك خلال المدة من 28 ديسمبر 2020م إلى 7 يونيو 2021م.

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1338) حالة مؤكدة وتعافي (1208) حالات, فيما بلغ عدد الحالات النشطة (12288) حالة منها (1374) حالة حرجة, ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى (490464)، وحالات التعافي (470328) حالة, في حين تم تسجيل (16) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (7848) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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