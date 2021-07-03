نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين الحكوميين والقطاع الخاص في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين يبحث عنها العديد من العديد من العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي والخاص قبل بضعة أيام من بداية تلك الإجازة، وتقوم الوزارة بذلك من أجل تحديد أخر يوم عمل للموظفين، ولكي يعرفوا أيضا اليوم الذي سيبدأ فيه العمل.

موعد إجازة عيد الأضحى 1442

تعطي كل الدول العربية والإسلامية إجازة عيد الأضحى للموظفين في كافة القطاعات التي تخضع لنظام العمل السعودي، وبالرغم من أن كل القطاعات تحصل على إجازة رسمية إلا أن عدد أيام الإجازة تختلف على حسب طبيعة العمل، ويختلف أيضا بحسب القطاع الذي يعمل به الموظف، حيث أن العاملين في القطاع الحكومي يحصلون على إجازة أطول من القطاع الخاص، ويجب على كافة القطاعات إعطاء إجازة للموظفين الذين يعملون لديهم إلا إذا استدعى الأمر، ويحصل الموظف على إجازة بديلة أو يحصل على زيادة في الأجر.

إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين

يتم إعطاء إجازة عيد الأضحى للعمال المدنيين في الدولة عن طريق لائحة الإجازات الخاصة بالخدمة المدنية، وتلك اللائحة تنص على أحكام الإجازات التي يجب على العامل الحصول عليها، ووفقا لتلك اللائحة فإن إجازة عيد الأضحى للموظفين تبدأ يوم 5 ذي الحجة 1442 الذي يوافق يوم 15 يوليو 2021 وتنتهي تلك الإجازة يوم 15 ذي الحجة 1442 الذي يوافق يوم 25 يوليو 2021 وهو أخر أيام عيد الأضحى لكي تكون مدة الإجازة 10 أيام.

إجازة عيد الأضحى 1442 القطاع الخاص

يجب أن يحصل العاملين في القطاع الخاص على إجازة في الأعياد والمناسبات الخاصة وفقا للتعديلات الأخيرة في نظام العمل السعودي، ويأخذ العامل أجر كامل عن تلك الإجازة، ونص أيضا أن الإجازة تكون أربعة أيام تبدأ يوم وقفة عرفات، وإذا كانت إجازة عيد الأضحى في عطلة نهاية الأسبوع يتم تعويض العامل بإجازة بدلا عنها، وتبدأ إجازة القطاع الخاص يوم 9 ذي الحجة الموافق 19 يوليو وتنتهي يوم 15 ذي الحجة الموافق يوم 25 يوليو، لكي تكون مدة إجازة عيد الأضحى 6 أيام للقطاع الخاص.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة إجازة عيد الأضحى 1442 للموظفين الحكوميين وإجازة عيد الأضحى 1442 للقطاع الخاص.