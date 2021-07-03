تحطم طائرة شحن بوينغ في المحيط الهادئ بالقرب من جزر هاواي ونجاة طاقمها

دوت الخليج – وكالات تحطمت اليوم طائرة شحن من طراز بوينغ 737 في المحيط الهادئ بالقرب من جزر هاواي .

وقالت متحدثة باسم إدارة الطيران الفدرالي في بيان : إن طائرة الشحن كانت تحاول العودة إلى هونولولو عندما أُجبِرت على الهبوط الاضطراري في المياه، بعد أن أبلغ طاقمها عن وجود خلل في الطائرة .

وأضاف البيان أنه حسب المعلومات الأولية فإن خفر السواحل الأمريكيين أنقذوا الطاقم المؤلف من شخصين وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج ، مشيراً إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث .

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