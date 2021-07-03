لبنان تسجل 3 حالات دلتا إيجابية لفيروس كورونا

دوت الخليج – وكالات أعلن وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن عن وجود ثلاث حالات دلتا إيجابية لفيروس كورونا، داعياً المواطنين إلى الإقبال على التلقيح، لأنه الطريق الوحيد للحماية إضافة للإجراءات الوقائية.

وشدد الوزير اللبناني في تصريح له اليوم على أن برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة يعمل على تحديد مصدر هذه الحالات.

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