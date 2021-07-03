نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل التأجيري على السيارات من الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل التأجيري للسيارات من بنك الراجحي، يعمل مصرف الراجحي على إرضاء عملائه بشتى الطرق ويظهر ذلك في الخدمات والعروض التمويلية المقدمة من المصرف، حيث نجد أنه يقدم بعض العروض التمويلية على السيارات للعملاء، فهو يقوم بالتعاون مع بعض معارض السيارات ويقدمها للعملاء الراغبين في امتلاك سيارة بقسط معين لا تزيد مدته عن 60 شهرًا، وهو من أفضل الخدمات التمويلية المقدمة من مصرف الراجحي وإليكم المزيد من التفاصيل.

التمويل التأجيري على السيارات من الراجحي

لكل شخص يرغب في امتلاك سيارة شخصية له ولكن لا يقدر على ذلك بسبب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية، يقدم مصرف الراجحي التمويل التأجيري للسيارات من الراجحي مع العديد من التسهيلات في سداد قيمة هذا التمويل، حيث إن المصرف يعتمد على النظام التالي للتمويل التأجيري في السداد:

سداد ما يقرب من 40% من سعر السيارة ككل قبل التقسيط، والمبلغ المتبقي يتم تقسيطه على فترة 60 شهرًا.

ويمكن لمن لا يقدرون على دفع تلك النسبة في البداية أن يقوموا بدفع نسبة 35% من سعر السيارة في دفعة أخيرة لسداد السعر النهائي.

يجب أن يقوم المستفيد بتحويل راتبه على مصرف الراجحي وإذا كانت هناك صعوبة في ذلك يمكن عدم التحويل ويظل المستفيد مع المصرف المعتاد عليه.

مع العلم أن مميزات تحويل الراتب على مصرف الراجحي تسمح للمستفيد بالكثير مثل عدم الحاجة لدفع مقدم كبير أو زيادة مدة السداد.

يقوم المصرف بتحمل القسط الأول من أقساط السيارة.

لا توجد أي رسوم إدارية مطلوبة على التمويل من خلال مصرف الراجحي.

طرق التقديم على تمويل السيارات من الراجحي

وتوفرت عدة طرق لكي يتمكن المستفيد من التقديم على التمويل التأجيري للسيارات مثل:

الاتصال على رقم مصرف الراجحي 8001241222.

أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي.

الموقع الرسمي للمصرف من الإنترنت.

عروض مصرف الراجحي على السيارات

قام مصرف الراجحي بالتعاون مع العديد من شركات السيارات لتوفير التمويل للمستفيدين، وقد قام المصرف بالتعاون مع معارض عبد اللطيف جميل والعروض تبدأ من بداية شهر يوليو وتستمر حتى آخر الشهر على العديد من أنواع السيارات.