نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتبع شحنات البريد السعودي من خلال تطبيق سبل البريد السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الشحنة المرسلة من سبل، تم توفير تطبيق إلكتروني يعبر عن البريد السعودي سبل ومن خلال هذا التطبيق يمكن القيام بالكثير من الخدمات أهمها الاستعلام عن الشحنة المرسلة من سبل ومعرفة موقعها وموعد الاستلام وجميع المعلومات المتاحة عن الشحنة المرسلة.

تتبع شحنات البريد السعودي

يتم الاعتماد على البريد السعودي بشكل كبير في إرسال واستقبال الطرود من خلال الأفراد أو المؤسسات أو المنشآت الكبرى في السعودية، والكثير من تلك الشحنات يكون هام وضروري ويحتاج لعناية خاصة كما ويحتاج للشحن السريع والمتابعة المستمرة، لذلك السبب يحتاج مالكي الطرود والشحنات إلى طريقة معينة ومضمونة لتتبع شحناتهم في حالة كانت مرسلة أو مستقبلة.

ولهذا قامت الهيئة الوطنية للبريد في السعودية بإتاحة بعض طرق تتبع الشحنات المرسلة والصادرة للتأكد من وصولها بأمان ومعرفة موعد الوصول المؤكد، وتحتاج تلك الطرق أن يمتلك مالك الطرد لرقم تحقق للشحنة المرسلة ومن ثم يسهل التعرف على المعلومات المرغوبة عن الشحنة.

الاستعلام عن شحنة من البريد السعودي سبل

ولكي يتم تتبع الشحنة المرسلة من خلال البريد السعودي يتم اتباع الخطوات الآتية:

يجب على مالك الشحنة أو الراغب في تتبعها أن يمتلك لرقم تحقق أو تقفي للشحنة المرسلة والمراد الاستعلام عن حالتها.

ومن خلال رابط هيئة سبل، لكتابة رقم الشحنة المرسلة وهو رقم التتبع لها.

وبعد ذلك تظهر جميع المعلومات والبيانات المتاحة عن حالة الشحنة.

مميزات خدمة سبل للشحن السعودي

تحمل هذه الخدمة المقدمة من هيئة البريد السعودي لمجموعة من الخصائص والمميزات لجميع المستخدمين مثل: