خطوات التسجيل في بوابة الدعم للمطلقات والأرامل الكترونيا وأهم شروط المطلوبة

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في بوابة الدعم للمطلقات والأرامل الكترونيا وأهم الشروط المطلوبة، تعتبر بوابة دعم الالكترونية من ضمن المساعدات التي يتم تقديمها للمطلقات والأرامل من قبل المللكة السعودية لكي تتمكن من تلبية جميع احتياجتهم لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على شروط التسجيل في بوابة جمعية دعم الالكترونية عبر الانترنت وخطوات التسجيل بشكل صحيح.

خطوات التسجيل بوابة دعم الالكترونية

يمكنكم التسجيل في هذه البوابة الالكترونية للاستفادة من هذه الخدمات من خلال الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول عبر الانترنت ثم تحديد الصفحة الرئيسية بعد ذلك يتم اختيار مستخدم جديد.

بعد الانتهاء من هذه الخطوة ينبغي اضافة الاسم ثم تحديد الهوية ثم كتابة رقم الجوال ثم البريد الالكتروني.

ثم كتابة بيانات تسجيل الدخول وكتابة تسجيل الدخول وكتابة رقم الجوال ورقم الهوية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منصة دعم

ينبغي تجهيز الهوية الشخصية ثم تجهيز كارت العائلة مع تواجد كارت العائلة وكذلك يشمل عقد الايجار، مع أهمية تواجد صورة من قبل جهة العمل لكي يتم اثبات قيمة الراتب الشهري وكذلك كارت العائلة.

شروط التسجيل في بوابة دعم

تقوم الجمعية بتقديم الدعم والعديد من الخدمات الهامة لجميع المطلقات والأرامل وسوف نعرض لكم كافة الشروط التي تم تحديدها وهي كالاتي:

ينبغي أن تكون النساء المتقدمات للاستفادة من الدعم سعودية الجنسية، وأن تكون هذه المرأة المطلقة أو الأرملة تم تسجيلها في الضمان الاجتماعي.

اذا كانت هذه المرأة موظفة يجب تقديم شهادة بالراتب من قبل جهة العمل، مع أهمية استحقاق الدعم السكني من خلال برنامج سكنى.

أما بالنسبة لهذا العمل عن طريق دعم للناء ولكن في بعض الأماكن المحددة مثل مكة وجدة وتشمل أيضا الطائف وذلك لجميع المطلقات والأرامل.