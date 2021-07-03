هل أنت وطني في وطني؟!….بقلم د/ محمد عيد السريحي

قال الشاعر ابن الرومي بحب الأوطان

ولي وطنٌ آليتُ ألا أبيعَهُ وألا أرى غيري له الدهرَ مالكا

عهدتُ به شرخَ الشبابِ ونعمةً كنعمةِ قومٍ أصبحُوا في ظلالِكا

وحبَّبَ أوطانَ الرجالِ إِليهمُ مآربُ قضاها الشبابُ هنالكا

إِذا ذَكَروا أوطانهم ذكَّرتهمُ عهودَ الصِّبا فيها فَحنُّوا لذالكا

من يومين شارك أخي الدكتور علي البكري من العراق الشقيقة بعبارة (هل أنت وطني بوطني ) واعتبرت هذا السؤال هو منهج عظيم لابد أن نتلمس جميعا ونتفكر به صغيرنا وكبيرنا لأنه يجمع الحضارات والثقافات والموروث والعادات التي يتشارك به البشر ألا وهو أننا لدينا قيم ومبادئ تجاه أوطاننا صغيرنا وكبيرنا عالمنا وجاهلنا أميرنا وفقيرنا رئيسنا ومرؤوسنا هل نحن نستشعر كلمه وطني إذا استشعرناها لن نجد طالب يحاول الغش ولن نجد معلما يحاول أن يساعد طالبا يغش ولن نجد شيخا يجامل بدينه ليكسب دنياه ولم نجد قاضيا يخالف مبادئه ليظلم إرضاء لشخصية ولن نجد جنديا يخون بلدة لمصالحه الخاصة ولن نجد مسؤلا أو وزيرا يفرط بحقوق بلده ويخون أمانته ليجني أموالا باطلة ، فإن تكون وطني هو أمر عظيم أن تكون أمين لوطنك تحترم حقوقه وتحمي أمواله وتحافظ على مقدراته وأن تساهم في بناء وطنك بكل حب وأمانه وأن تحاول أن تجعله يتقدم الأمم ، لتكون وطني في وطنك أن تكون رئيسا تحافظ على تقدمه وتطوره وخدمة شعبك وتكون شيخا أو فقيها تنصح بأمانه و تكون معلما يدرس بأمانه وطبيبا يعالج بأمانه ومهندسا يخطط بأمانه ومعلمة تدرس بأمانه وعسكريا يحمي بأمانه ووزيرا يخدم مواطنيه بأمانه لأنه مؤتمن عليهم والأهم أن تكون من تكون لتكون مواطن يحافظ على وطنه بأمانه، إذا لابد أن تغرس القيم والمبادئ منذ الطفولة بداخل الطفل ورجل والسيدة لأنهم هم المواطنون الذين سوف نرى سؤالنا بهم هل انت وطني بوطني بمنجزاتهم لأوطانهم وهذا ما نتمنى.