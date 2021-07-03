تمويل المنشآت عبر متاجر ما هو وما هي شروط التمويل ورابط التقديم عليه

تمويل المنشآت عبر متاجر ، يتم تقديم العديد من التمويلات من قبل شركة متاجر للخدمات التمويلية للأفراد السعوديين والمقيمين في المملكة، وتحرص الشركة على تقديم برامج متناسبة مع أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع السعودي، ومن أهم تمويلاتها تمويل المنشآت ، من جهته يخضع هذا التمويل لعده شروط كما يتوجب إحضار بعض المستندات لإكمال عملية وإجراءات القرض، علاوة على ذلك وفرت شركة متاجر حاسبه تمويل الأفراد وتمويل المنشآت لحساب المبلغ التقديري.

تمويل المنشآت عبر متاجر ما هو وما هي شروط القرض

حاله كحال بقية التمويلات تترافق مع العديد من الشروط والمستندات اللازمة من ضمنها:

المستندات النظامية للمنشأة المراد الحصول علي التمويل لها

كشف حساب بنكي في آخر سنة للمنشأة

في آخر سنة للمنشأة يتم البيع حتى مقدار 500,000 ريال سعودي دون رهن عقاري

المدة المتاحة لتسديد الأقساط تصل إلى 48 شهر.

ما هي مزايا تمويل الشركات والمنشآت عبر متاجر

يتم تقديم عدة مزايا مع هذا التمويل، أبرزها ما يلي:

لا يحتاج هذا التمويل إلى رسوم إدارية من العميل

قرض المنشآت والشركات متوافق مع الشريعة الإسلامية

والشركات متوافق مع الشريعة الإسلامية تطبق الشروط والأحكام.

حاسبة تمويل المنشآت بشركة متاجر

أولا يجب الدخول في حاسبة المنشآت الموجودة في موقع متاجر

الموجودة في وضع البيانات المطلوبة المتضمنة مبلغ التمويل والدفعة المقدمة وفترة التمويل وعند الانتهاء يجب الضغط على حساب القسط

سيظهر لك مجموعة من البيانات أولها القسط الشهري وإجمالي قيمة التمويل وإجمالي الربح في حال رغبت في الحصول على التمويل

يمكنك الضغط على أيقونة التقدم بالطلب الآن.

كيفية تقديم طلب إلكتروني علي منتج تمويل الشركات والمنشآت