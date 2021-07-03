جامعة تبوك تبدأ غداً استقبال طلبات المتقدمين للقبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

دوت الخليج – تبوك : تبدأ جامعة تبوك غداً, استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي القادم 1443هـ .

وأوضحت الجامعة أن تقديم طلبات سيستمر حتى يوم الأربعاء 4 / 12 / 1442هـ ، وستعلن نتائج القبول يوم الأربعاء 18 / 12 / 1442 هـ.

ودعت الجامعة جميع الطلاب والطالبات إلى اتباع الإرشادات المعلنة على موقع العمادة فيما يخص القبول وشروطه وتعليماته، والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة وترتيب الرغبات بدقة.

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