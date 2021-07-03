كيف تعرف من تطبيق توكلنا خدمة عرض المخالفات العامة بالمملكة كان هدف التطبيق في بداية انطلاقة، خدمة منح التصاريح إلكترونيا، خلال فترة منع التجوال، وذلك لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ثم بالإضافة إلي الأفراد مع التعاون بوزارة الصحة، وساعد التطبيق في الحد من انتشار فيروس كرونا، ومع عودة الحياة إلي طبيعتها، ساهم التطبيق في تعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية، ثم قام التطبيق بوضع خدمات اخري للبرنامج، وهى خدمة عرض المخالفات العامة الخاصة بك، وتم تطوير توكلنا، من الهيئة السعودية والذكاء الاصطناعي، حيث يقدم عدد كبير من المعلومات بشكل مباشر، ثم تم تفعيل التصاريح للمواطنين والمقيمين، وقام المسئولين بتعديل في التطبيق، ليقوم بعمل خدمات كثيرة، ومن خلال هذا المقال، وموقع ثقفني سنتكلم على خدمة جديدة لتطبيق توكلنا وهي عرض المخالفات العامة الخاصة بالمتقدم.

كيف تعرف من تطبيق توكلنا خدمة عرض المخالفات العامة بالمملكة

يوفر تطبيق توكلنا للمستخدمين التسجيل في التطبيق وهو تطبيق خدمي لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة:

تحميل التطبيق عل الجوال، ثم فتحه. من واجهة التطبيق نختار مستخدم جديد. ثم ستتوجه إلي صفحة، تطلب منك رقم الإقامة أو رقم الهوية. إدخال تاريخ الميلاد، الاسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني. ثم الموافقة علي الشروط. كتابة كلمة سر من اثنا عشر حرفا، يتضمن أرقام وحروف انجليزية. تحديد موقعك علي الخريطة بدقة. الإجابة على بعض الأسئلة المطروحة. تحديد التابعين لك، الأسرة والعاملين بالمنزل. والضغط علي أبدا والاستفادة من الخدمات.

تطبيق توكلنا والمخالفات المرورية

يمكن معرفة المخالفات المرورية. استعراض الخدمات الخاصة بوزارة العدل. لا يتم تحصيل أي رسوم من خلال البرنامج. تحصيل الرسوم من الجهة الرسمية فقط. لا يفرض التطبيق أي غرامات هو يستعرض فقط المعلومات. يقوم باستعراض المخالفات تسهيلا علي الموطنين.

مشاكل تطبيق توكلنا

إذا واجهتك أي مشكلة في استخدام التطبيق فما عليك إلا:

الاتصال المباشر مع إدارة التطبيق للاستفسار. أو الاتصال تلفونيا برقم 8001289999 . أو الاتصال بحاسبهم الرسمي علي توتير. وممكن علي البريد الإلكتروني [email protected]

طرق التسجيل في تطبيق توكلنا