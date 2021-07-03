نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تمويلات العمل الحر من بنك التنمية لدعم المستفيدين من المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تمويلات العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة، إن بنك التنمية يقدم دائما تمويلات عديدة تدعم كافة فئات المواطنين بالمملكة، حيث هناك تمويلات تدعم العاطلين والموظفين والخريجين والأطفال والمبتكرين، فإن هذه المنتجات تشكل دور رئيسي ومهم في تخفيف أعباء المواطنين، فإن تمويل العمل الحر يشجع المواطنين علي ممارسة العمل الحر بالمملكة، فإن ممارسة هذه الأعمال تشجع علي خفض نسبة البطالة بالمملكة العربية السعودية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل عن التمويلات يحب زيارة موقعنا الإلكتروني ثقفني.

رابط تمويلات العمل الحر من بنك التنمية

إن بنك التنمية يقدم للمواطنين تمويلات تشجعهم علي ممارسة العمل الحر، حيث هناك العديد من المواطنين المستفيدين من بنك التنمية ولديهم رغبة بممارسة العمل الحر، لذلك قدم لهم بنك التنمية هذا التمويل لتشجيعهم علي الابتكار وتطوير المنتجات بالمملكة العربية السعودية، فإن بنك التنمية يهدف لخدمة المواطنين سواء العاطلين أو العاملين في أي قطاع بالمملكة، فإن تمويلات منتج نفاذ للعمل الحر هي كالتالي: التمويل النقدي وتمويل السيارات الميسر.

شروط الحصول علي تمويل العمل الحر

إن المملكة يوجد بها العديد من المواطنين العاطلين عن العمل أو فقدوا وظيفتهم، أو لديهم رغبة في زيادة دخلهم الشهر من خلال تمويل العمل الحر، فهناك عدة شروط للحصول علي أي تمويل للعمل الحر، حيث أن هناك أيضا شروط للحصول تمويل السيارات الميسر بالمملكة، فإن الشروط العامة لأي تمول للعمل الحر تكون كالأتي:

يجب أن يكون المواطن جنسيته سعودي.

يجب ألا يكون لديه دين لبنك التنمية بقرض أخر.

لابد من أن يكون المواطن أخر مرة سدد التزام عليه للبنك يكون مر عليه عام من وقت السداد.

يكون عمر المواطن من 18 عام إلي 60 عام سواء كان مقترض أو كفيل.

لابد من أن يكون راتب المواطن الراغب في التمويل 14 ألف ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك.

يجب أن يملك أي ضمانات يقدمها للبنك مقابل القرض.

لا تزيد فترة السداد عن 40 شهر.

يقوم المواطن بتحديد نشاط العمل الحر من خلال وثيقة.

لا يجب أن يزيد قيمة التمويل عن 60 ألف ريال سعودي.

تمويل السيارات الميسر

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويلات للعمل الحر من ضمن هذه التمويلات تمويل السيارات الميسر، حيث ان هذا التمويل يهدف إلي زيادة الدخل لدي العاملين في احد القطاعات ويقضي علي البطالة في المملكة، فوجدنا العديد من المواطنين يبحثوا عن رابط الحصول علي التمويل الميسر للسيارات بالمملكةرابط الحصول علي التمويل الميسر للسيارات بالمملكة، كما اكد بنك التنمية أن هناك شروط وإجراءات لابد من تنفيذها للحصول علي التمويل، ولمعرفة كافة التفاصيل اضغط علي رابط الحصول علي هذا التمويل.