نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الدفعة الجديدة من حساب المواطن وخطوات معرفة تفاصيل الدفعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد الدفعة الجديدة من حساب المواطن ، في كل يوم 10 من كل شهر ميلادي يتم نزول حساب المواطن وإذا تأخر أو تقدم تأخير الموعد يكون على حسب مصادفة يوم 10 لموعد عطلة رسمية ،وفي تلك المقالة نطلعك عزيزي القارئ على موعد نزول الدفعة الجديدة من حساب المواطن للشهر الجاري وذلك تزامنا مع اقتراب موعد الإيداع المحدد فتابعونا لمعرفة التفاصيل

موعد الدفعة الجديدة من حساب المواطن

بعد إعلان حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نتائج الأهلية للدفعة 44

حيث ان تلك النتائج يتحقق منها مستحقين الدعم عبر البوابة الإلكترونية

فتم تحديد إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن يوم 11 يوليو ويوافق التاريخ يوم 1 من ذي الحجة

وأهم ثلاثة أهداف يقوم عليها البرنامج منذ بداية إطلاقه رسمياً في ديسمبر 2017 هم: تخفيف الأحمال على الأسر السعودية التي نتجت عن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة تنفيذاً لرؤية 2030 يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي التشجيع على ترشيد الاستهلاك لتحديد منتجات المياه والطاقة



الجدير بالذكر أنه تم الإعلان من قِبل (سلطان القحطي) عن حصول البرنامج على شهادة الأيزو لنظام إدارة حماية المعلومات وذلك بعد تطبيق أعلى المعايير الدولية

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

من الممكن معرفة ملخص الدفعات الخاصة بك في حساب المواطن عن طريق خطوات بسيطة للغاية وقد تم الإعلان عنهم في تويتر وهم

الدخول إلى حسابك الذهاب إلى قائمة “الدفعات المالية” والضغط على كلمة “ملخص الدفعات”

مواعيد الصرف الخاصة بحساب المواطن

دفعة رقم 44 : معاد الصرف 11/7/2021

دفعة رقم 45 : معاد الصرف 10/8/2021

رقم 46 : ميعاد الصرف 9/9/2021

دفعة رقم 47 : ميعاد الصرف 10/10/2021

دفعة رقم 48 : ميعاد الصرف 10/11/2021

رقم 49 : ميعاد الصرف 9/12/2021

للتواصل المجاني أو الشكاوى والاستفسارات

بإمكان المواطنين التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن بكل سهولة وبمواعيد محددة معروفة للجميع ومن خلال أكثر من قناة

الاتصال هاتفياً بالرقم الموحد والمجاني 19912 من الأحد للخميس من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً

التواصل عبر خدمة عملاء تويتر @citizen_care على مدار الساعة عدا من الجمعة إلى السبت من الساعة 1 مساءً حتى 11 مساءً

من خلال البوابة الإلكترونية ca.gov.sa طوال أيام الأسبوع

من خلال خدمة صوتك مسموع طوال أيام الأسبوع

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالة موعد الدفعة الجديدة من حساب المواطن قد نالت إعجابكم