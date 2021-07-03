نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة رقم 44 من حساب المواطن يوليو 2021 في المقال التالي
الاستعلام عن دفعة رقم 44 من حساب المواطن، فمع قرب صرف مبلغ الدعم الخاص بحساب المواطن، تستعلم فئة كبيرة من المواطنين عن موعد صرف المبلغ المالي الذي يتم صرفه بصورة شهرية لجميع المستفيدين من البرنامج والذين تتوافر بهم أهلية الصرف، فمن المعتاد أن يتم صرف مبلغ دعم حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وموعد صرف الدفعة رقم 44 من حساب المواطن سوف يتم صرفها في 10 من شهر يوليو والذي يوافق يوم السبت، ويتم الإيداع في حسابات المستفيدين وفق أهلية كل مستفيد علي حده، ومن خلال موقعنا سنوضح كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة بكل مستفيد، ورابط الاستعلام عن دفعة رقم 44 من حساب المواطن.
الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة 44 يوليو 2021
حساب المواطن قد أشار الي جميع المستفيدين من حساب المواطن في تغريده له علي حسابه علي توتير، بأن نتائج الأهلية للدورة رقم 44 لشهر يوليو 2021 قد تم صدورها، وبإمكان جميع المستفيدين التوجه للتحقق من الأهلية من خلال قيام كل مستفيد بأداء الخطوات التالية:
- الدخول علي موقع حساب المواطن الإلكتروني التالي: حساب المواطن.
- اختيار الاستعلامات الإلكترونية بالموقع.
- اختيار نتائج الأهلية.
- الضغط علي حالة الأهلية وفي حالة ظهور عدم أهلية المستفيد من أجل الحصول على مبلغ الدعم، فيمكن بكل سهولة تقديم اعتراض خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يومًا من تاريخ إيداع مبلغ الدفعة الأخيرة في حساب المستفيد.
التزامات الأهلية في برنامج حساب المواطن
يجب توافر بعض الشروط التي من خلالها تحقق أهلية كل مستفيد من الحصول علي الدعم المحدد له من البرنامج، ومن أبرز الشروط والتزامات برنامج حساب المواطن:
- يجب أن يكون المواطن الراغب بالحصول علي الدعم من الحاملين للجنسية السعودية.
- يشترط أن يقيم كل مستفيد بطريقة دائمة داخل أراضي المملكة علي أن لا يقيم خارج المملكة لفترة تزيد عن 90 يومًا خلال أخر 12 شهرًا قد مرت.
- يجب أن تكون جميع البيانات الخاصة التي تم تسجيلها بالموقع متوافقة مع جميع بيانات الجهات ذات الصلة، سواء بيانات دخل الأسرة أو عدد أفرادها أو العمر الحقيقي للتابعين.
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