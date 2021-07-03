نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط مشترياتك بدون شروط معقد مع مكتبة جرير السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء جوال من جرير بالتقسيط، إذا كنت تفكر في شراء هاتف جديد أو أي جهاز إلكتروني آخر ولم تكن تملك المال اللازم لذلك فلا تترك أمر الميزانية يؤثر على قرارك، فهناك الكثير من الشركات التي تقدم لعملائها خدمات التقسيط على المنتجات، من هذه الشركات مكتبة جرير التي تعتبر واحدة من أكبر شركات تجارة الجملة والتجزئة داخل المملكة العربية السعودية.

تشمل تجارة شركة جرير الأدوات المكتبية والكتب الدراسية وآلات الطباعة والهواتف الذكية وسماعات الأذن وسماعات الرأس وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب وغيرها من الأجهزة الحديثة لمعرفة المزيد من التفاصيل إليك هذا المقال.

كيفية شراء جوال بالتقسيط من جرير

إن شراء هاتف من جرير بالتقسيط هو أمر سهل للغاية فكل المطلوب هو أن تكون من حاملي بطاقات سامبا جرير لتحصل على جوالك بسعر الكاش وبدون فوائد.

جوال بالتقسيط بسعر الكاش من مكتبة جرير السعودية

نقدم إليكم الشروط والأحكام التي يتم تطبيقها للحصول على عرض التقسيط بسعر الكاش من مكتبة جرير حيث يسري العرض على بعض الموديلات المختارة من أجهزة سامسونج إس وسامسونج 2 بلس.

● لا يتمكن العملاء من الحصول على سماعة جالاكسي بودز بلس المشمولة في العرض المجاني هذا في حالة الاستفادة من عروض التقسيط بسعر الكاش للهواتف.

● يستفيد العميل من خدمات التقسيط من مكتبة جرير بشرط أن لا تقل قيمة الفاتورة عن 1500 ريال سعودي بحد أقصى يصل إلى 30000 ريال.

● لا يحق للعميل إسترجاع قيمة المشتريات النقدية وفي حال كانت لديه الرغبة بالإستبدال أو الإسترجاع من البضائع المشتراة يخضع لسياسات الإستبدال والإسترجاع في جرير.

● لا يحق للعميل عند الحصول على خدمات التقسيط أن يقوم بالدمج بينها وبين غيرها من طرق الدفع الأخرى.

كيفية تقسيط جوال من بنك الراجحي

يعد تقسيط جوال من بنك الراجحي من الأمور الميسرة والمتاحة لجميع المواطنين سواء العاملين بالقطاع الحكومي أو العاملين بالقطاع الخاص، وكذلك يتيح البنك نظام تقسيط خاص للطلاب بالجامعة، فقط ينبغي على العميل المقبل على تقسيط جوال أو مشتريات من مصرف الراجحي أن يمتلك حساب في البنك.