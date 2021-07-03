قانون العمل السعودي يوضح كيفية حساب ساعات العمل الإضافي

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عمر شويل - جدة عمل قانون العمل السعودي على تحديد ساعات العمل الأساسية، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطن السعودي والعمل على خلق بيئة خاصة للعمل تكون منظمة وقادرة على الإنتاج، وذلك بمراعاة ظروف العامل السعودي، و لهذا أصبح لكل موظف سعودي أو موظفة من العاملين في الشركات سواء كانت خاصة أو عامة أن يقوموا بتحديد عدد ساعات العمل الأساسية طبقا لقانون العمل المطبق في المملكة العربية السعودية ، ليس هذا فقط بل يمكنهم بالتالي أن يقوموا بحساب ساعات العمل الإضافية و التي يمكنهم أن يقوموا بصرف مقابل مادي إضافي عند العمل فيها، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على هذا القانون من أجل دفع العامل على تقديم إنتاجية أفضل ومساعدته على زيادة الدخل المادي له .

قانون العمل السعودي يوضح عدد ساعات العمل الأساسي

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أكدت من قبل على أن هناك عدد ساعات محددة للعمل، يجب أن يلتزم بها كل صاحب عمل سواء كان ذلك العمل خاص أو عام ، و أن كل ما دون تلك الساعات المحددة يتم احتسابه على أنه ساعات عمل إضافية، يقوم صاحب العمل بصرف مقابل مادي للعامل عليها، مع العلم بأن ساعات العمل الطبيعية التي أقرها القانون السعودي هي 48 ساعة خلال الأسبوع و هو ما يعادل عدد 8 ساعة في اليوم .

هل تختلف ساعات العمل الأساسية خلال شهر رمضان المبارك ؟

و قد أفاد القانون بأن ساعات العمل تختلف في شهر رمضان المبارك عن بقية شهور العام، حيث يتم تقليل

عدد ساعات العمل لتصبح 36 ساعة فقط خلال الأسبوع، و هو ما يعادل 6 ساعات في خلال نهار

رمضان، مع العلم بأن يوم الجمعة المبارك في جميع الأشهر يعد إجازة رسمية قانونية للعامل.

كيف أقر قانون العمل السعودي وقت العمل؟

وعن كيفية تنظيم وقت العمل طبقا لما أقره قانون العمل السعودي، فقد أفاد بأن العامل السعودي لا يجب عليه العمل لفترة لا تزيد عن 5 ساعات متصلة ومتتابعة في اليوم دون فترة يتم تخصيصها لراحة العامل، يمكنه فيها أن يتناول الطعام ويؤدي الصلاة خلالها.

من ناحية أخرى فإن أوقات الراحة التي أشار اليها قانون العمل السعودي، قد تم تحديدها بحيث لا تقل عن

30 دقيقة في كل مرة تزامنًا مع ساعات العمل التي يقضيها العامل في اليوم ، و التي يجب أن لا

تزيد عن 12 ساعة في اليوم الواحد.

كيف يتم تحديد ساعات العمل الإضافي طبقا لقانون العمل السعودي ؟

قد يحدث في كثير من الأحيان، أن يقوم صاحب العمل بطلب بقاء الموظف أو الموظفة للعمل خلال ساعات إضافية بعد انتهاء موعد ساعات العمل الأساسية، وهذه كما سبق و أِشرنا تكون ساعات مدفوعة الأجر، و هو ما أقرته المادة 149 في قانون العمل السعودي، والتي جاء فيها :

يتم تكليف العامل بوقت عمل إضافي عن طريق تقديم طلب كتابي تقوم بإصداره الجهة المسؤولة في العمل، ويكون الطلب مختوم بالختم المخصص للمنشأة التي يعمل بها، وبشرط أن يتم دفع أجر مادي مقابل تلك الساعات الإضافية التي عمل فيها ويضاف إليها نسبة تقدر بحوالي 50% من أجره .

مثال على كيفية حساب الأجر مقابل ساعات العمل الإضافي :

إذا كان العامل يتقاضى أجرا على الساعة الواحدة يقدر بحوالي 30 ريال ، و إذا قام بعمل إضافي لمدة 5 ساعات فإنه في هذه الحالة سوف يتقاضى مقابلا ماديا يقدر بحوالي 150 ريال سعودي، هذا بالإضافة إلى صرف نسبة 50% و قيمتها 75 ريال سعودي، ليكون الأجر في النهاية هو 225 ريال سعودي في مقابل العمل لمدة 5 ساعات إضافية.

و يمكن لمن يريد أن يقوم بحساب ساعات العمل الإضافية التي عمل خلالها، أن يستخدم المعادلة التالية

في حساب الأجر المادي الذي يستحقه و هي :

عدد ساعات العمل الإضافي التي عمل فيها x الأجر الإجمالي عن الساعة الواحدة + (الأجر الأساسي عن الساعة الواحدة x ٥٠٪‏)

هل هناك حد أقصى لساعات العمل الإضافي؟

نعم هناك حد أقصى لساعات العمل الإضافي، حيث أقر القانون السعودي على أن هناك عدد محدد

لساعات العمل الإضافي يجب على صاحب العمل أن يلتزم بها و لا يجبر العامل على الخروج عليها

و هي 720 ساعة خلال العام الواحد.