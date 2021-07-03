أسرع سلفة مالية طارئة بأقل راتب وبالتقسيط بدون تحويل راتب رابط التقديم

توفر منصة سلفة للمواطنين السعوديين إمكانية طلب سلفة طارئة الذي يرغبون في سلفة سريعة وفورية، حيث يقدم تمويل سريع يبدأ من 1000 ريال حتي 5000 ألف ريال سعودي عند طلب التمويل وبفترة سداد طويلة والتقديم عبر الموقع الإلكتروني منصة سلفة بدون الذهاب إلي أي مكان، وتعتبر منصة سلفة هي أول موقع تحت أشراف البنك المركزي ويقدم تمويلات إسلامي متفق مع تعاليم الدين الإسلامية ويتم الموافقة الفورية علي الطلب بدون الحاجة إلي تحويل الراتب الشهري، لذلك نقدم لكم رابط التقديم عبر الموقع الإلكتروني تمويل شخصي سريع وهو مقدم من منصة سلفة.

تمويل شخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة

تقدم منصة سلفة تمويل شخصي سريع متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم منصة سلفة تمويل أون لاين يصل إلي 5000 ألف ريال سعودي وبأقل راتب شهري وبهامش ربح تنافسي، وتتميز المنصة بالجدولة المريحة للمواطن المتقدم علي تمويل شخصي من منصة سلفة.

شروط منصة السلفة للحصول علي التمويل الشخصي:

تشترط منصة سلفة للمتقدم علي تمويل شخصي الذي يبلغ من العمر 18 عام ولا يزيد عمر المتقدم عن 60 عام.

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية فقط ويمتلك الهوية الوطنية.

يجب أن يكون مدة فترة العمل في المملكة ثلاثة شهور للمواطن القطاع الحكومي.

يجب أن يكون مدة فترة العمل للمواطن القطاع الخاص عن ستة اشهر.

يجب أن تقدم الأوراق والمستندات المطلوبة قبل التقديم عبر الأنترنت للحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة داخل المملكة العربية السعودية.

رابط التقديم للحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة

تتميز منصة سلفة بتمويل شخصي سريع بدون الحاجة إلي تحويل الراتب الشهري وهو اسرع سلفة مالية طارئة في المملكة، ويقدم تمويل عبر الموقع الالكتروني الرسمي بدون إجراءات بنكية معقدة ويتم تحويل المبلغ الذي تريده بشكل سريع وفوري، فقط تابع الخطوات التالية: