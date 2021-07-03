إعلان النتائج الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية برنامج حساب المواطن الدفعة 44

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عمر شويل - جدة برنامج حساب المواطن الدفعة 44، الآن نقدم لكم إعلان النتائج الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، يمكن الآن للمستفيدين من الدعم وعبر البوابة الإلكترونية للمواطنين التأكد والحصول على معلومات حول الدفعة الجديدة الدفعة 44 من حساب المواطن، كما تم تأكيد إصدار حسابات المواطنين المجمعة للدفعة 44 من النتائج الأهلية؛ حيث يوفر للمستفيدين من الدعم الحصول على معلومات حول الدفعة 44 من حساب المواطن ومن خلال الإنترنت، كما طلب حساب المواطن الجهات المختصة لجميع حسابات المواطنين المستفيدين من الدعم بالتحقق من نتائج الأهلية، جاء ذلك في بيان خاص عبر الموقع الرسمي على تويتر، وذلك بغض النظر عما إذا كان قد تم السداد أم لا، وفي حالة لم تتم إرسال الدفعة سيقوم البرنامج بمراجعة كافة تفاصيل التاريخ والتي ستتم فيه دفع الدعم المالي في حسابات المواطنين للدفعة 44 والنتائج الأهلية وذلك سواء تم نشرها عبر موقع البوابة الإلكترونية الرسمية أم لا.

طريقة الاستفسار عن برنامج حساب المواطن الدفعة 44:

لكي تتمكن من معرفة نتيجة التأهل للحساب الخاص بك وما إذا كان قد تم إيداع مبلغ التمويل في حسابك، يمكن للمستفيد من هذا التمويل أو الدعم المالي:

تسجيل الدخول إلى برنامج حساب المواطن.

ثم بعد ذلك عليك الانتقال إلى نتيجة التأهيل.

في النهاية سيتم مراجعة حالة التأهيل.

ملحوظة / إذا لم تكن مستفيداً من الدعم المالي للحساب الـ 44 خلال شهر يوليو الجاري، فيمكن لك الاعتراض على النتيجة في خلال 90 يوماً كحد أقصى من تاريخ السداد للبرنامج، ومن المعروف أن برنامج حساب المواطن قد أودع ما يعادل حوالي 1.9 مليار ريال سعودي. في شهر يونيو الماضي، كما تم منح الدفعة 43 من المواطنين المستفيدين من الدعم المالي حقوقهم، كما أن عدد المواطنين المستحقين قد بلغ حوالي 10.543 مليون مواطن، كما بلغ إجمالي عدد التعويضات المدفوعة بأثر رجعي خلال الدفعة السابقة حوالي 39 مليون ريال سعودي.

نتائج أحقية برنامج حساب المواطن الدفعة 44:

بعد القيام بمراجعة ملفات المستفيدين بانتظام وتحديد المستفيدين المستوفون للمعايير الأهلية، يتم رسم نتائج الأهلية ويتم تزويد المواطنين بالدخل، تبعاً للحالة الاجتماعية، كما تم تذكيرهم من خلال حساب المواطن بضرورة تحديث البيانات المتغيرة باستمرار وذلك مثل زيادة عدد المدمنين؛ ويتم إجراء عدد من الاستفسارات والمتعلقة بأهلية دعم المواطن مرة واحدة شهرياً، وذلك من بداية الشهر الميلادي، وهذا حتى لا يشجع الجميع على معرفة أهليتهم.

طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية 1442:

يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن الحصول على معلومات حول نتائج أهليتهم عبر البوابة الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:

أولاً: يجب القيام بتسجيل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

ثانياً: قم بكتابة بيانات العميل من الاسم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

ثالثًا: قم بالضغط على أيقونة النتائج الأهلية.

رابعاً: يجب عليك إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الحساب ثم انقر على زر الاستعلام.

خامساً: سوف تظهر لك حالة الاستحقاق أو عدم الاستحقاق من حيث القيمة المالية.

ملحوظة / إذا تم إثبات عدم الدفع من خلال تحديد أسباب عدم الاستحقاق، فيمكنك الاستئناف في خلال 90 يوماً كحد أقصى من توافر النتائج.

موعد سداد القسط الدفعة 44:

يتم إيداع القسط تلقائياً في الحسابات المصرفية للمواطنين وهذا اعتباراً من يوم العاشر من كل شهر ميلادي.

والموافق الأحد 11 يوليو 2021، من الشهر الحالي، كما أنه يصادف اليوم الأول الهجري 1442 هـ.