نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج الدعم الريفي 1442 خطوات التسجيل فيه وما هي شروطه لدعم العاطلين في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الدعم الريفي 1442، بعد أن قامت وزارة الزراعة والبيئة والمياه بنشر إعلان تطرح فيه منصة الريف ألإلكترونية ليخدم المستفيدين من برنامج الدعم الريفي، لذلك قام الكثيرين من العاملين في مجال الزراعة بالمملكة العربية السعودية بالبحث عن موقع ورابط بوابة برنامج الدعم الريفي ألإلكترونية، وهذا المنصة هي عبارة عن برنامج قامت وزارة الزراعة بإطلاقه من أجل أن تقوم بدعم فئة كبيرة من المواطنين الغير، ملتحقين بأي عمل سوا حكومي أو قطاع خاص مثل ربات المنزل والعاطلين عن العامل من أجل تحقيق وجود أسر منتجة ،في المجتمع ويدعم أيضآ المزارعين الغير قادرين علي امتلاك أراضي خاصة بهم لان هذا الدعم المقدم من الجهات الحكومية غير، قابل لللاسترداد مرة أخري للحكومة بالسعودية ولكن هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر اكبر قدر منها من أجل الاستفادة ،والحصول علي الدعم المقدم من برنامج الدعم الريفي 1442 تابع معنا لكي تتطلع علي جميع خطوات التسجيل في برنامج ريف وماهي الشروط تابعونا.

برنامج الدعم الريفي 1442 في السعودية

برنامج الدعم الريفي يعد من أهم البرامج ألإصلاحية الذي قامت الحكومة السعودية بإطلاقه للمواطنين وهذا البرنامج جزء من خطة تنفيذ، رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية من أجل تطوير القطاع الزراعي الريفي ويحسن من مستوي دخل المزارعين وأيضا لزيادة إنتاجية ،وكفاءة الدولة في ألإنتاج والاهتمام بمزارع النحل وجودة العسل وأيضا تطوير إنتاجية الورود وزيادة ألإتجار بها وتطوير قطاع الماشية وكل ،ذلك يتحقق وفقا لبرنامج الدعم الريفي المقدم من الحكومة بالمملكة العربية السعودية لوجود أكبر عدد من الأسر المنتجة .

شروط التسجيل في برنامج ريف

قامت وزارة المياه والزراعة والبيئة بوضع مجموعة من الشروط في حالة توفرها في المتقدم للحصول علي دعم برنامج الدعم الريفي 1442 ،سوف يتم قبول حصولك علي ذلك الدعم وألان سوف نخبركم ما هي مجموعة الشروط الذي يجب عليك أن تقوم ،بتوفير جميعها لتحصل علي دعم برنامج ريف وهما:

يكون عمر المتقدم لطلب دعم برنامج ريف لا يقل عن 21 عام. المتقدم خالي تماما من أي وظيفة سوا حكومية أو خاصة لابد أن يكون عاطل تماما من أجل استحقاقه لدعم برنامج الريفي . كذلك طالب الدعم يكون حاصل علي الجنسية السعودية إذا كان من طرف الأم أو الأب لا تختلف كثيرا. لابد أن المتقدم بطلب الحصول علي دعم ريف يكون عامل بمجال الزراعة. في حالة تقدم أسرة للحصول علي الدعم يجب أن تكون حاصلة علي وثيقة العمل الحر من قبل وزارة الموارد البشرية . بعد أن يتم الانتهاء من استكمال جميع الشروط قوم برفع الطلب علي الموقع ألإلكتروني الخاص ببرنامج الدعم الريفي . في حالة أن دخل المتقدم يتخطى أل 6 الأف ريال سوف يتم رفض حصوله علي الدعم. تقدم ما يثبت من وثائق للبرنامج أنك كامل الأهلية لتتمكن من مزاولة المهنة. أن يكون المتقدم لديه حساب بنكي مفعل ومسجل لدي المنصة ألإلكترونية . تستكمل كل الأوراق والبيانات الشخصية عن طريق تسجيل كل المعلومات علي المنصة الخاصة بذلك الجزء من الشروط. يجب ألالتزام بجميع الشروط الفنية والصحية التي يريدها برنامج الدعم.

خطوات التسجيل في الدعم الريفي

لكي تتمكن من الحصول علي الدعم من برنامج الدعم الريفي عليك أن تقوم بتسجيل طلب لدي البرنامج عبر المنصة ألإلكترونية الخاصة به واليكم سوف نقدم ماهي خطوات التسجيل في البرنامج: