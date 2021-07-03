نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن موبايلي وكيفية إعادة شحن الرصيد كل طرق الشحن وأفضل سعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة موبايلي من أكبر شركات الاتصالات بالمملكة العربية السعودية ويرجع تأسيسها لأكثر من 15 عاما في سباق الاتصالات السعودي، وتعتبر الشركة من أكبر الشركات بالمملكة العربية السعودية كما ذكرنا وتتيح باقات من الخدمات من الإنترنت وباقات الاتصالات الهاتفية لعملائها بالمملكة العربية السعودية وبأسعار منافسة للعملاء بالمملكة العربية السعودية، وتسمى الشركة بالأصل باسم شركة اتحاد اتصالات ويعد اسم موبايلي هو الاسم التجاري للشركة والشائع بين مواطنين المملكة العربية السعودية وسنتعرف في المقال على طريقة شحن موبايلي.

طريقة شحن موبايلي

طرق شحن موبايلي سهلة وبسيطة ومتنوعة بحيث تتيح لكل العملاء بمختلف الأماكن الوصول للخدمة المطلوبة مثلا يمكن إعادة شحن الرصيد عن طريق الإنترنت بعدة طرق، مثل تطبيق بنك الراجحي أو البنك الأهلي أو بقية البنوك بالمملكة العربية السعودية أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني مثل مفوتر وغيرها من وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة لكافة المقيمين بالمملكة العربية السعودية، ويمكن للعميل أيضا الشحن عبر البطاقة البنكية الخاصة به من ماكينات الصراف الآلي ويمكن أيضا عبر منافذ الشركة في أرجاء المملكة العربية السعودية.

يمكن للعميل معرفة طريقة إعادة الشحن من الشركة نفسها عن طريق الطرق الآتية:

قم بالاتصال على 1400 من الهاتف الخاص بك وسيقوم بإعلامك بالطريقة.

قم بالدخول على تطبيق موبايلي والبحث عن خدمات واختر منها إعادة الشحن.

إعادة شحن الرصيد من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي طريقة إعادة الشحن عبر تطبيقاته الخاصة مثل تطبيق بنتك الراجحي أو تطبيق الراجحي مباشر الأفراد في إطار خدمات الدفع الإلكتروني للبنك وذلك تسهيلا على العملاء بالمملكة العربية السعودية وتم تسهيل عملية الدفع الإلكتروني من التطبيق لتكون بسيطة وسهلة دون أية مشاكل.

طريقة شحن موبايلي من تطبيق بنك الراجحي

يمكن لعميل بنك الراجحي القيام بشحن رصيد موبايلي بسهولة عبر تطبيق بنك الراجحي دون أية مشاكل باتباع الخطوات الآتية: