متى تقام صلاة عيد الأضحى في السعودية 1442؟

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عمر شويل - جدة متى تقام صلاة عيد الأضحى في السعودية، مع اقتراب قدوم عيد الأضحى يزيد التساؤل حول موعد صلاة عيد الأضحى لكي يعلم بها جميع المواطنين المسلمين لأدائها في وقتها، وكما نعلم فإن عيد الأضحى هو العيد الأهم بالنسبة للمسلمين وكذلك عيد الفطر المبارك، وحتى الآن فإن موعد عيد الأضحى بالسعودية من المفترض أن يكون في 20 شهر يوليو القادم ليكون يوم عرفة في 19 شهر يوليو، ونعرفكم على موعد أداء صلاة عيد الأضحى في السعودية.

عيد الأضحى في السعودية

أوضحت التنبؤات الفلكية التي تمت حتى الآن أن عيد الأضحى المفترض أن يكون بيوم الثلاثاء الذي يوافق من الشهر الميلادي 20 يوليو و10 ذي الحجة، ويتم انتظار الرؤية الفلكية من السعودية حتى يتم تحديد أول شهر ذي الحجة لهذا العام وعلى حسب ذلك يحدد موعد عيد الأضحى في السعودية بشكل نهائي، وبمشيئة الله سيتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة وحينها يتم التأكيد على موعد عيد الأضحى.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية

ووفقًا لما أوضحته وزارة الشئون الإسلامية بالسعودية فإنه بمشيئة الله تقام صلاة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية هذا العام بعد مرور حوالي 15 إلى 20 دقيقة من موعد شروق الشمس، حيث تقام الصلاة بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح.

طريقة أداء صلاة عيد الأضحى

ونذكر لكم طريقة صلاة عيد الأضحى وهي:

الصلاة عبارة عن ركعتان في الأولى تقام 6 تكبيرات وهم غير تكبيرة الإحرام الابتدائية.

أما عن الركعة الثانية فهي عبارة عن 5 تكبيرات وهم غير التكبيرة في الانتقال والسجود.

يمكن قراءة سورة الفاتحة مع سورة الأعلى إلى سورة ق في الركعة الأولى.

وفي الركعة الثانية يمكن قراءة سورة الفاتحة مع سورة الغاشية أو القمر.

يستحب عند الرفع من كل تكبيرة من تلك التكبيرات رفع اليدين فهي مثبوتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يقوم المسلم بالثناء والحمد والصلاة على رسول الله بين كل تكبيرتين.