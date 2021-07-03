كم تبلغ إجازة عيد الأضحى المبارك في السعودية، ينتظر العاملين في القطاعات الخاصة والعامة قدوم الإجازات بكافة أنواعها سواء كانت أسبوعية أو إجازة رسمية، وذلك لأخذ قسط من الراحة خلال هذه الإجازة، فمن المعروف أنه في المملكة العربية السعودية أن يومي الجمعة والسبت هو العطلة الأسبوعية، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية مثل إجازة العيد الوطني والأعياد وغيرها، ونحن على أعقاب استقبال عيد الأضحى المبارك ويعلم الجميع أنها من الإجازات الرسمية لدى مؤسسات القطاع الخاص والعام، لذا سنتعرف على عدد أيام هذه الإجازة.

كم تبلغ إجازة عيد الأضحى المبارك 1442

تزداد تساؤلات العاملين في القطاعات الخاصة والعامة حول عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي يحصل عليها العاملين وفقاً للمادة الرابعة من لائحة الإجازات الخاص بقانون الخدمة المدنية، وفي هذا العام تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 5 من شهر ذي الحجة المبارك والموافق 14 يوليو 2021 وتنتهي يوم 15 ذي الحجة أي يوم 25 يوليو، وبذلك تكون مدة إجازة عيد الأضحى المبارك هي 15 يوم.

موعد عودة الموظفين بعد عيد الأضحى المبارك

بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، يستعد جميع العاملين في القطاعات الخاصة والعامة لمباشرة عملهم مرة أخرى في المؤسسات المختلفة، وعلى ذلك يبدأ العمل مرة أخرى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 16 ذي الحجة، ويتم تأخير هذا الموعد إذا وافق عطلة أسبوعية ليوم العودة، فيتم العودة في اليوم التالي ليوم العطلة، ووفقاً للحسابات الفلكية تكون عودة الموظفين إلى عملهم بعد عيد الأضحى المبارك يوم الإثنين الموافق 16 ذي الحجة، والذي يوافق 26 من الشهر الجاري.

قائمة إجازات الخدمة المدنية في المملكة