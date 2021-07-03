- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية دعم daam | التسجيل فى جمعية دعم للحصول على إعانات ومساعدات ومسكن في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل فى جمعية دعم daam والتي تساعد الأرامل على مواجهة الأعباء المعيشية وتوفر لهم الكثير من الدعم وأبنائهم وترعاهم وتوفر السكن والعمل وتؤهل النساء للانخراط فى المجتمع وتوفر لهم حياة كريمة تساعدهن فى المعيشة وليتوقف دور الجمعية عند الأرامل بل شمل المطلقات فى كافة المناطق فى المملكة وتقديم المساندة لتلك الفئات من النساء اللاتي يحتجن للدور الكبير لجمعية التي تختص بدعم المرأة المطلقة والأرملة وأبنائهن وتعمل الجمعية على جذب التبرعات لتحقيق أهدافها فى تمكين المساء فى المجتمع وتوفير كافة احتياجاتهن المعيشية لهن ولأبنائهن.
رابط التسجيل فى جمعية دعم للنساء
تبحث الكثيرات عن طرق التواصل مع الجمعية والأسهل لهن هو الدخول على رابط جمعية دعم daam وبدء عملية وخطوات التسجيل فى جمعية دعم وإدخال كافة البيانات المتعلقة بتسجيل فى جمعية دعم الخيرية وسوف نقوم بشرح طريقة التسجيل فى جمعية دعم الخيرية للنساء المطلقات والأرامل وأبنائهن.
ما هو رقم جمعية دعم الخيرية فى مكة المكرمة
رقم الهاتف هو احد اكثر طرق التواصل سهولة لدى الكثيرين من النساء اللاتي لا يرغبن فى التواصل الإلكتروني ويواجهون صعوبة فى التعامل مع الجوالات والأجهزة الإلكترونية لذا قامت المؤسسة الخيرية بتقديم اكثر من رقم هاتف للتواصل معهم عن طريق تلك الأرقام التالية:
- رقم جوال جمعية دعم 00966459267267 – 0966216397355.
- بريد جمعية دعم الإلكتروني: [email protected]
شروط التقديم فى جمعي دعم الخيرية
شروط التسجيل فى جمعية دعم ليست بالصعبة ويمكن لأي مطلقة أو أرملة تحقيق تلك المتطلبات للاستفادة من المساعدات المقدمة من جمعية دعم وتلك الشروط هي:
- التسجيل للنساء السعوديات فقط.
- وكذلك لا يتم قبول من سنها اقل من أربعون عاماً.
- وأيضاً يجب الحصول على جواب من مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمتقدمة.
- وكذلك يجب تقديم مشهد من الراتب من جهة العمل التي تلتحق بها المتقدمة للتسجيل.
طريقة التسجيل فى جمعية دعم daam
أعلنت جمعية دعم daam أن التسجيل متاح لكافة الفئات المجتمعية وذلك لقبول التبرعات أيضاً والتسجيل من اجل الحصول على الإعانة عن طريق اتباع تلك الخطوات:
- تسجيل الدخول على رابط جمعية دعم.
- ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول.
- وبعد ذلك يفتح تبويب تسجيل جديد فى الرابط .
- ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة:
- إدخال الاسم.
- ثم كتابة البريد الإلكتروني.
- وبعد ذلك رقم الجوال الشخصي.
- ثم نكتب كلمة المرور مرتين للتأكيد.
- وبعد ذلك للانتهاء تضغط على خيار ” سجل الآن” للتم خطوات التسجيل في جمعية دعم daam.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمعية دعم daam | التسجيل فى جمعية دعم للحصول على إعانات ومساعدات ومسكن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.