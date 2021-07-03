نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية دعم daam | التسجيل فى جمعية دعم للحصول على إعانات ومساعدات ومسكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل فى جمعية دعم daam والتي تساعد الأرامل على مواجهة الأعباء المعيشية وتوفر لهم الكثير من الدعم وأبنائهم وترعاهم وتوفر السكن والعمل وتؤهل النساء للانخراط فى المجتمع وتوفر لهم حياة كريمة تساعدهن فى المعيشة وليتوقف دور الجمعية عند الأرامل بل شمل المطلقات فى كافة المناطق فى المملكة وتقديم المساندة لتلك الفئات من النساء اللاتي يحتجن للدور الكبير لجمعية التي تختص بدعم المرأة المطلقة والأرملة وأبنائهن وتعمل الجمعية على جذب التبرعات لتحقيق أهدافها فى تمكين المساء فى المجتمع وتوفير كافة احتياجاتهن المعيشية لهن ولأبنائهن.

رابط التسجيل فى جمعية دعم للنساء

تبحث الكثيرات عن طرق التواصل مع الجمعية والأسهل لهن هو الدخول على رابط جمعية دعم daam وبدء عملية وخطوات التسجيل فى جمعية دعم وإدخال كافة البيانات المتعلقة بتسجيل فى جمعية دعم الخيرية وسوف نقوم بشرح طريقة التسجيل فى جمعية دعم الخيرية للنساء المطلقات والأرامل وأبنائهن.

ما هو رقم جمعية دعم الخيرية فى مكة المكرمة

رقم الهاتف هو احد اكثر طرق التواصل سهولة لدى الكثيرين من النساء اللاتي لا يرغبن فى التواصل الإلكتروني ويواجهون صعوبة فى التعامل مع الجوالات والأجهزة الإلكترونية لذا قامت المؤسسة الخيرية بتقديم اكثر من رقم هاتف للتواصل معهم عن طريق تلك الأرقام التالية:

رقم جوال جمعية دعم 00966459267267 – 0966216397355.

بريد جمعية دعم الإلكتروني: [email protected]

شروط التقديم فى جمعي دعم الخيرية

شروط التسجيل فى جمعية دعم ليست بالصعبة ويمكن لأي مطلقة أو أرملة تحقيق تلك المتطلبات للاستفادة من المساعدات المقدمة من جمعية دعم وتلك الشروط هي:

التسجيل للنساء السعوديات فقط.

وكذلك لا يتم قبول من سنها اقل من أربعون عاماً.

وأيضاً يجب الحصول على جواب من مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية للمتقدمة.

وكذلك يجب تقديم مشهد من الراتب من جهة العمل التي تلتحق بها المتقدمة للتسجيل.

طريقة التسجيل فى جمعية دعم daam

أعلنت جمعية دعم daam أن التسجيل متاح لكافة الفئات المجتمعية وذلك لقبول التبرعات أيضاً والتسجيل من اجل الحصول على الإعانة عن طريق اتباع تلك الخطوات: