قرض شخصي سريع من مصرف الراجحي 1442 للمواطن والوافد

قرض شخصي سريع من مصرف الراجحي 1442، حيث يوفر مصرف الراجحي العديد من الخدمات المصرفية المتميزة لجميع العملاء، والذي يعد أحد أفضل المصارف في تقديم خدمة التمويل الشخصي لجميع العملاء في جميع الفروع داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويتميز المصرف بأنه من أفضل المؤسسات المصرفية التي لها مكانة متميزة بين الكثير من المؤسسات المصرفية الأخري داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويتم صرف قروض بدون كفيل من خلال مصرف الراجحي تصل الي ما يقرب من 2 مليون ريال سعودي بحد أقصي مع توفير أفضل أنظمة سداد والتي تناسب جميع المستويات من خلال قواعد الشريعة الإسلامية، وسوف نوضح لكم تفاصيل الحصول علي قرض شخصي سريع من مصرف الراجحي 1442.

شروط التقديم على تمويل شخصي من مصرف الراجحي

من أجل الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي يجب أن يتوافر بعض الشروط والأحكام التي تم تحديدها من خلال مصرف الراجحي، والتي تسري علي جميع العملاء سواء المواطنين السعوديين أو الوافدين الي المملكة، وفيما يلي أهم الشروط الخاصة بالتمويل الشخصي من مصرف الراجحي:

يشترط للحصول على قرض التمويل الشخصي من الراجحي أن يتواجد العميل داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد عمر المتقدم عند الحصول على القرض عن عمر 60 عاماً عند تحصيل أخر قسط من قيمة التمويل.

يجب ألا يتعدى الراتب الشهري للعميل الذي يعمل في المصالح العامة عن 5000 ريال سعودي.

يجب ألا يتعدى الشهري لجميع العاملين في هيئات المصالح والمؤسسات الخاصة عن مبلغ 7400 ريال سعودي.

يجب أن يتكون الهوية الوطنية أو الإقامة الخاصة بالوافد سارية المفعول.

مستندات يجب تقديمها عند طلب التمويل الشخصي

قرض التمويل الشخصي الراجحي حتي يتم الحصول عليه يجب تقديم عدد من المستندات والتي تم تحديدها من إدارة التمويل الشخصي من مصرف الراجحي وهي كالآتي: