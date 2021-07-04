نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم السعودية الأسبوعية خصومات تصل إلي 70% مقاضيك الشهرية في المقال التالي
عروض العثيم السعودية الأسبوعية في المملكة العربية السعودية تعرض الكثير من العروض والخصومات وأيضاً الخدمات المميزة للعملاء وذلك بواسطة أسواق عبد الله العثيم التجارية، حيث تعتبر من أشهر الأسواق في المملكة وأجمع الكثير من الشعب السعودي على حبها وعلى حب الشراء منها، أسواق عبد الله العثيم توفر دائماً لديها جميع المنتجات التي يحتاج إليها العملاء، ومن الجدير بالذكر أن أسواق عبد الله العثيم تعرض دائماً أقل الأسعار وأيضاً توفر أفضل المنتجات.
عروض العثيم السعودية الأسبوعية
أسواق عبد الله العثيم دائماً ما تشتهر بجمعها لجميع أنواع المنتجات وخاصة قسم المنتجات الغذائية، حيث توفر به جميع المنتجات التي يحتاجها الشعب السعودي وبمختلف أنواعها، ومن بين المنتجات التي توفرها في هذا القسم توفر منتجات الألبان وجميع أنواع الأجبان، وأيضاً تعرض العديد من أنواع الخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات.
خصومات العثيم الجديدة
- تنزيلات العثيم سمن المراعي 800 جم 27 ريال سعودي بدلاً من سعر 43 ريال سعودي.
- زبادي المراعي كامل الدسم 2 كجم 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي
- جبن المراعي فيتا جديد 400 جم 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.
- حليب المراعي طويل الأجل 1 لتر كرتونة 12 حبة 36 ريال سعودي بدلاً من سعر 42 ريال سعودي.
- زبدة المراعي غير مملحة 200 جم 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.
- كريمة المراعي للطبخ جديد أو الخفق 500 مل 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 12 ريال سعودي.
- كرواسون سفن دايز كاكاو 55 جم 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 6 ريال سعودي.
- جبن المراعي فيتامينات مثلثات 120 جم 4 عبوات 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.
- كريمة نادك للطبخ أو الخفق 1 لتر 14 ريال سعودي بدلاً من سعر 26 ريال سعودي
- أرز أبو سنبلتين مزة بسمتي هندي 10 كجم بلغ سعر العبوة 59 ريال سعودي بدلاً من سعر 67 ريال سعودي.
- أرز المهدي عبوة 10 كجم أرز بنجابي ابيض بسمتي بلغ سعر العبوة 82 ريال سعودي بدلاً من سعر 90 ريال سعودي.
- كاتشب طماطم ليبز عبوة 760 جم بلغ سعر العبوة 10 ريال سعودي بدلاً من سعره 13 ريال سعودي.
- زيتون اسود ايديال عبوة 250 جم بلغ سعر العبوة 8 ريال سعودي بدلاً من سعر 10 ريال سعودي.
- زيتون اسود ايديال عبوة 125 جم بلغ سعره 6 ريال، وذلك بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.
- زيت زيتون السوسن بكر عبوة 500 مل بلغ سعر العبوة 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.
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