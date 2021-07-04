رابط تسجيل منصة ريف الرسمي للأسر المنتجة وشروط الحصول علي الدعم من ريف

رابط تسجيل منصة ريف الخاص بالأسر المنتجة بالموقع الرسمي للمنصة . كذلك سوف يتم عرض كافة الخطوات الخاصة في التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة . ذلك لأن هناك الكثير من الأسر داخل السعودية ترغب في ذلك . حيث أن التسجيل في بوابة ريف لدعم الأسر يتم من خلالها . الدعم المالي فيما يخص الأسر المنتجة . كذلك لكافة من يعملون في القطاع الزراعي . كما سيتم عرض شروط التسجيل في منصة ريف للأسر المنتجة . لكي ما يتمكن من يرغب في التسجيل في الدعم الريفي . حيث أن الغرض الأساسي من هذا البرنامج هو توجهات الحكومة السعودية . فيما يخص تنمية وإثراء القطاع الزراعي داخل المملكة . كذلك التسجيل في منصة ريف من خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال . كما أن من خلال التسجيل يستفيد كل من يرغب بالدعم المالي . ذلك لكي ما يتم تنمية المشاريع وعلي من يرغب يقوم بالتسجيل من خلال رابط منصة ريف للأسر المنتجة .

رابط تسجيل منصة ريف والفئات المحددة من الحكومة لتستفيد دعم ريف

من خلال انطلاقة الحكومة السعودية في سعيها الدائم . فيما يخص تقديم الدعم في أشكال مختلفة بمجالات متنوعة . كذلك تقوم الحكومة في تقديم الدعم المالي من خلال رابط منصة ريف . كما من خلال الموقع تم تحديد الفئات التي يمكن أن تستفيد من دعم ريف . تلك الفئات المحددة كالآتي :-

كل مواطني السعودية الذين يعملون في المجال الزراعي . كذلك كافة المواطنين المزارعين ويعملون في مجال زراعة البن . كما من خلال التسجيل في منصة ريف تقديم الدعم لكل مزارعي الورد وتجارته . كذلك تم تحديد فئات كافة المواطنين العاملين في مجال مزارع الأسماك ودعم والصيادين . كما من خلال رابط منصة ريف للأسر المنتجة يستفيد بالدعم كل من يعمل في المحاصيل البعلية . كذلك كل فئات العاملين في مجال تربية الأبقار وأنواع المواشي المختلفة . كل من يعمل في القطاع الخاص بتسويق كل أنواع الفواكه .

ما هي الشروط المحددة لكي ما يتم التسجيل في المنصة للأسر المنتجة

كل من يرغب في الاستفادة من دعم ريف يجب أن يكون سعودي الجنسية .

كذلك من رابط تسجيل منصة ريف هناك شرط أن يكون الشخص يحمل بطاقة تنقل .

هناك شرط أن يكون الشخص يحمل بطاقة تنقل . كما يجب علي الشخص أن يكون يعمل في مجال الزراعة ومسئول عن ذلك .

كذلك لا يكون لديه أي وظيفة من وظائف القطاع العام أو الخاص .

كما أن التسجيل في منصة ريف لا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً .

لا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً . كذلك يجب أن يحمل الشخص وثيقة العمل الحر ولديه حساب بنكي شخصي .

كما رابط منصة ريف للأسر المنتجة موضحاً أن يكون دخل الشخص لا يتعدى 6000 ريال .

موضحاً أن يكون دخل الشخص لا يتعدى 6000 ريال . كذلك يجب العلم جيداً بأن الشخص لا يكون قد قدم علي أكثر من 3 برامج دعم .

كما أن البرامج التي تم التقديم عليها أجمالي مبالغها 54000 ريال سعودي .

كيف يتم التسجيل في منصة دعم ريف وماهي الخطوات

تسجيل الدخول علي موقع ريف من خلال الرابط المرفق . كذلك من رابط منصة ريف للأسر المنتجة الضغط علي حساب جديد . كما يجب تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة علي موقع ريف . كذلك التسجيل في منصة ريف بالضغط علي قائمة تسجيل . كما يتم بعد ذلك إرسال كود علي الهاتف الشخص يتم تسجيله بالمكان المخصص . بعد كافة الخطوات السابقة يكون قد تم التسجيل في دعم ريف بالموقع الرسمي .

رابط تسجيل منصة ريف وهذا ما جاء من معلومات خاصة بالدعم . كما تم توضيح ما هي الفئات التي يتم تقديم الدعم المالي لها . كذلك تم عرض كافة الخطوات التي من خلالها يتم التسجيل علي المنصة . كما تم توضيح الشروط الخاصة بالتسجيل وتم أرفاق الرابط الرسمي بالمقال .