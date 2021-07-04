نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة مستخدم للمركبة بالسعودية والخطوات والشروط بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إضافة مستخدم للمركبة, هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من أصحاب المركبات بالمملكة العربية السعودية. حيث إن هذه الخدمة تمكن أصحاب المركبات من إضافة مستخدم جديد لمركباتهم. وقد أتاحت الحكومة السعودية متمثلة في مديرية الأمن العام إمكانية إتمام هذا الأمر إلكترونياً, ودون الحاجة إلي الذهاب لأحد المقرات الحكومية. وتحرص الحكومة السعودية دائما على توفير سبل الراحة لدي المواطنين والمقيمين بالمملكة, أيضا تحرص الحكومة السعودية علي السلامة والأمن للجميع. فقد تم تعديل جداول المخالفات المرورية بالمملكة, والتي بدت في الظاهر تشديد العقوبات. ولكن في الحقيقة تحرص على فرض الانضباط والسيطرة على المرور من أجل الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والمقيمين بالمملكة. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل إضافة مستخدم للمركبة والخطوات والشروط خلال هذا المقال.

شروط إضافة مستخدم للمركبة

أعلمن المدرية العامة للأمن السعودي عن بعض الشروط الهامة واللازمة لإضافة مستخدم جديد للمركبات وهي كالتالي:

إمكانية إضافة عدد (1) مستخدم فقط لكل مركبة كحد أقصى.

تكون القيادة للمستخدم في نطاق المملكة العربية السعودية فقط وغير مسموح بالقيادة خارجها.

رخصة سير سارية شاملة التأمين.

عدم وجود بلاغ مسجل ضد هذه الرخصة.

يتم إضافة المستخدم علي المركبات المصرح لها بفئة المركبات التي تحتاج إلي رخصة قيادة خاصة فقط.

الخدمة متاحة للمواطنين السعوديين فقط.

رخصة قيادة سارية الصلاحية.

خطوات الإضافة لمستخدم فعلي للمركبات

أعلنت المدرية العامة للأمن السعودي, عن إمكانية القيام بإضافة مستخدمة جديد للمركبة إلكترونياً. ودون الحاجة للذهاب إلي مقرات الجهات الحكومية المنوطة بذلك, من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

قم باختيار خدمات الأفراد ومنها إلى خدمات المرور الإلكترونية.

اختيار الخدمة الخاصة بـ “إضافة مستخدم فعلي للمركبة”.

يتم اختيار نوع المستخدم “مستخدم فعلي للمركبة”.

يتم إدخال بيانات المستخدم الفعلي (الهوية).

سيتم إرسال رسالة نصية للمستخدم الفعلي بعد تسجيل الطلب.

يقوم المستخدم الفعلي بعد ذلك بالدخول وقبول الطلب أو رفضه.

كما تم الإعلان عن أن الخدمة المقدمة إلكترونياً من المديرية العامة للأمن السعودي, هي خدمة مجانية وأن مدة الخدمة هي يوم واحد فقط, من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لمنصة أبشر.