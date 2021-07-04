أجل أول قسطين وبدون رسوم إدارية مع برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي

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أجل أول قسطين وبدون رسوم إدارية مع برنامج سداد المديونية من البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية حيث يوفر البنك الأهلي التجاري بالسعودية إمكانية نقل جميع التزامات العميل المتقدم في قسط شهري واحد فيستطيع نقل التمويل الشخصي وايضاً التمويل التأجيري وأيضاً البطافات الإئتمانية كل تلك الالتزامات المالية للعميل فى قسط شهري واحد فقط ومن خلال هذا المقال عزيزي القارئ سوف نتعرف على تفاصيل برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية.
أجل أول قسطين مع برنامج سداد المديونية من البنك الأهلي التجاري
وفر البنك الأهلى التجارى بالمملكة العربية السعودية برنامج تحويل المديونية والذى يتميز بعدد كبير من المزايا التى تجعلة المفضل للعملاء فهو ايضاً يوفر إمكانية تأجيل سدادأول قسطين من أقساط تمويل سداد المديونية من البنك الأهلي ومن هذا المزايا
- تمويل سداد المديونية من البنك الأهلي يوفر سيولة نقدية سريعة.
- العملاء الراغبين في طلب تمويل سداد المديونية يستفيدوا أيضأ من كل الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك الأهلى التجارى.
- برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي لا يتعارض مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
- ويتميز أيضأ برنامج تحويل المديونية بفترة سداد تصل إلى 5 سنوات.
- قرض سداد المديونية يتميز بسرعة في الإجراءات.
- يستطيع العميل تأجيل سداد قيمة أول قسطين.
- يحصل العميل طالب تمويل تحويل المديونية على الموافقة السريعة.
- يتمكن العميل من السداد المبكر.
- يقدم برنامج تحويل المديونية أيضاً التأمين في حالة الوفاة وأيضا فى حالة العجز لاقدر الله.
شروط برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي التجاري بالسعودية
حدد البنك الأهلي التجاري بالسعودية ضوابط لمكانية الحصول على تمويل تحويل المديونية لدى البنك الأهلي وذلك بعد توافر تلك الشروط يستطيع المتقدم من الحصول على برنامج سداد المديونية
- برنامج تحويل المديونية لدى البنك الأهلي متاح للعملاء السعوديين بالمملكة.
- يستطيع العملاء المتقاعدين طلب تمويل سداد المديونية وأيضا المواطن السعودي بالقطاع الحكومي وكذلك العامل بالشركات الكبرى.
- يبلغ قيمة تمويل سدادالمديونية من البنك الأهلي إلى 1500000 ريال سعودي كحد أقصى.
- 4000 ريال سعودى هو الحد الأدنى للراتب الشهري للمواطن المتقدم.
- يشترط الا يزيد عمر المواطن المتقدم عن 60 عام.
- 75 عام هو الحد الأقصى لعمر المواطن المتقاعد.
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