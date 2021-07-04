نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة والشروط المطلوبة للفئات المستحقة في المقال التالي
هناك عدد كبير للغاية من المواطنين المزارعين من المملكة العربية السعودية الذين يقومون بالبحث حول طريقة التقديم على الدعم الريفي الخاص بالأسر المنتجة، حتى يتمكنوا من الاستفادة منه والحصول على الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة في صورة هذا الدعم، ومن خلال موقعنا نقدم إليكم جميع المعلومات التي توافرت لدينا حول هذا النوع من الدعم الحكومي، وسو نتداول سوياً طريقة التقدم فيه والشروط التي يجب توافرها في المواطن حتى يتم قبوله فيه.
التسجيل في برنامج الدعم الريفي 2021
يعتبر برنامج الدعم الريفي في المملكة العربية السعودية من أبرز أنواع الدعم التي وردت ضمن خطة المملكة الاقتصادية لتحقيق رؤيتها 2021، والتي لها عدد كبير للغاية من الأهداف، والتي تستهدف في ذلك الصدد بالتحديد المزارعين الصغار داخل المملكة، حتى يتمكنوا من تكبير المشروعات الزراعية الخاصة بهم، كما أعلنت وزرارة البيئة والمياه والزراعة عن أن الهدف الرئيسي من ذلك البرنامج هو العمل على التطوير من الجانب الزراعي في أرياف السعودية للرفع من كفاءة الإنتاج، والذي يعتبر من أهم الموضوعات التي تبدي البلاد اهتمام كبير بها.
شروط القبول في برنامج الدعم الريفي
هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في المواطن المتقدم للحصول على الدعم من برنامج الدعم الريفي حتى يتم قبوله، والتي تتمثل فيما يلي:
- على المواطن أن يكون عامل في أحد المهن الزراعية المحددة ويكون هو من يباشر مهامه بنفسه.
- يجب أن يكون مقيم في نفس المنطقة الإدارية المشمولة بالدعم.
- يجب أن يكون غير عامل في أي قطاع آخر سواء خاص أو عام.
- يجب أن يكون الحد الأدنى من الفئة العمرة هو 21 سنة.
- الدخل الشهري الخاص بالمواطن يجب أن يكون على الأقل 6 آلاف ريال سعودي.
- من الضروري أن يكون المواطن المتقدم لم يستفاد إلا من ثلاثة برامج دعم فقط، على أن يكون كل منها على الأكثر 54 ألف ريال.
- تقديم الأوراق الت تثبت أهلية ممارسة المهنة لذلك المواطن.
- تقديم كل الشروط الفنية والصحية المعتمدة من قبل البرنامج.
- أن يكون المواطن لديه حساب بنكي فعال باسمه وله حساب إلكتروني على المنصة.
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