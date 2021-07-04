موعد صدور أهلية حساب المواطن وشروط استمرارية الدعم يوليو 2021

موعد صدور أهلية حساب المواطن تكون دائماً في بداية كل شهر، وعليه فإن نتائج أهلية المستفيدين الجدد من حساب المواطن أو استمرارية صرف حساب المواطن للمستفيدين القدامى يتم التحقق منها الآن من خلال حسابك عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن، حيث تتعرف من خلالها عن صدور دفعة حالية لك من حساب المواطن الشهر الجاري يوليو 2021 أم لا، في هذا المقال نفيدك زائرنا الكريم بأهم شروط استمرارية الدعم في حساب المواطن وكذلك متابعة نتائج أهلية حساب المواطن لهذا الشهر، حتى تتعرف على موقفك من دعم حساب المواطن.

موعد صدور أهلية حساب المواطن الدفعة 44 لشهر يوليو 2021

صدرت أهلية حساب المواطن منذ يومين، وذلك في بداية شهر يوليو الجاري، لتجهيز إيداع الدفعة 44 من حساب المواطن حساب المواطن في موعده المحدد، حيث يتم مراجعة أهلية المواطنين المسجلين في حساب المواطن بشكل دوري مرة شهرياً قبل صدور الدفعة بوقت كاف، لتأكيد صدور الدفعات أو بيان حالة استمرارية دعم حساب المواطن في هذا الشهر، وفقاً لثبات أو تغير حالته الاجتماعية.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

عليك الدخول أولاً إلى موقع حساب المواطن الرسمي.

ادخل إلى صفحتك الشخصية واضغط على بيان الأهلية.

استعرض حالة الأهلية الدفعة 44 وسوف يظهر لك مؤهل أو غير مؤهل.

في حالة ظهور غير مؤهل يمكنك تقديم طلب اعتراض في خلال 90 يوماً من تغيير حالة الأهلية.

شروط استمرارية دعم حساب المواطن