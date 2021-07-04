نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صدور أهلية حساب المواطن وشروط استمرارية الدعم يوليو 2021 في المقال التالي
موعد صدور أهلية حساب المواطن تكون دائماً في بداية كل شهر، وعليه فإن نتائج أهلية المستفيدين الجدد من حساب المواطن أو استمرارية صرف حساب المواطن للمستفيدين القدامى يتم التحقق منها الآن من خلال حسابك عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن، حيث تتعرف من خلالها عن صدور دفعة حالية لك من حساب المواطن الشهر الجاري يوليو 2021 أم لا، في هذا المقال نفيدك زائرنا الكريم بأهم شروط استمرارية الدعم في حساب المواطن وكذلك متابعة نتائج أهلية حساب المواطن لهذا الشهر، حتى تتعرف على موقفك من دعم حساب المواطن.
موعد صدور أهلية حساب المواطن الدفعة 44 لشهر يوليو 2021
صدرت أهلية حساب المواطن منذ يومين، وذلك في بداية شهر يوليو الجاري، لتجهيز إيداع الدفعة 44 من حساب المواطن حساب المواطن في موعده المحدد، حيث يتم مراجعة أهلية المواطنين المسجلين في حساب المواطن بشكل دوري مرة شهرياً قبل صدور الدفعة بوقت كاف، لتأكيد صدور الدفعات أو بيان حالة استمرارية دعم حساب المواطن في هذا الشهر، وفقاً لثبات أو تغير حالته الاجتماعية.
طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن
- عليك الدخول أولاً إلى موقع حساب المواطن الرسمي.
- ادخل إلى صفحتك الشخصية واضغط على بيان الأهلية.
- استعرض حالة الأهلية الدفعة 44 وسوف يظهر لك مؤهل أو غير مؤهل.
- في حالة ظهور غير مؤهل يمكنك تقديم طلب اعتراض في خلال 90 يوماً من تغيير حالة الأهلية.
شروط استمرارية دعم حساب المواطن
- شروط استمرارية الدعم هي نفسها شروط التسجيل في حساب المواطن المتعارف عليها والتي تشمل الأسرة السعودية أو الأب السعودي أو المطلقة والأرملة السعودية أو زوجة المواطن السعودي، وشرط عدم تحقيق الحد الأقصى للرواتب المحدد بالبرنامج سابقاً وغيره.
- تحديث البيانات المدخلة مسبقاً في خلال 15 يوماً في حالة طرأ عليها أي تغيير، فإذا لم يتم تحديث البيانات سوف يتم إيقاف إصدار الدفعات في نفس الشهر، ما لم تقدم طلب اعتراض في خلال 90 يوماً قبل إيقاف الدعم نهائياً.
- لن تحتاج إلى تحديث بياناتك الشخصية ما لم يتم أي تغيير فيها، وسوف يتم تقديم الدعم بشكل شهري مستمر طالما صدرت لك دفعات سابقة.
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